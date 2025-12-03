123檳榔防制日》口腔癌發生率降、死亡率卻卡住5年...民團籲修法補足經費

台灣口腔癌死亡率連5年停滯，民團呼籲政府檳榔防制需要跨部會專法，守護下一代健康。（圖片來源／李曉屏醫師提供）

每年12月3日是「123檳榔防制日」，今年適逢第29屆，民間與政府共同在關鍵時刻提出警訊：台灣男性口腔癌發生率雖持續下降，但死亡率已連續5年停留在每十萬人約8.5，不但未同步改善，113年仍有3,687人因此病逝，再次凸顯檳榔相關健康危害的嚴峻性。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟2日於台大校友會館舉辦「第14屆縣市口腔癌防治力調查」發表會，並與衛生福利部共同響應本屆123檳榔防制日。

廣告 廣告

衛福部常務次長莊人祥與口腔健康司司長張雍敏親自出席，莊人祥致詞時表示，衛福部提出「檳榔健康危害防制法（草案）」，希望強化對未成年、孕婦的健康危害防制，也結合各部會資源，盼提升未成年及高風險族群的識能，透過衛教等管道，加強對檳榔與口腔癌防制的工作成效，但因涉及農業、勞動、經濟等社會各層面議題，還需持續溝通。

口腔癌發生率下降、死亡率停滯：防治成果提升仍受限

陽光基金會主任、台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟工作小組成員莊麗真指出，依最新全國資料，台灣男性口腔癌發生率已由102年的41.47／十萬人降至113年的40.03，顯示前端預防、篩檢推廣與社區宣導累積一定成效。然而，令人憂心的是：

1. 死亡率5年無改善，停在約8.5／十萬人

2. 113年死亡人數仍達3,687人，為十大癌症死因第6

3. 高嚼檳縣市中，有10縣市死亡率高於全國平均

死亡率不降，意味著：

1. 高風險者仍晚期就醫

2. 中重度嚼檳族群介入困難

3. 偏鄉或弱勢地區醫療可近性仍不足

4. 戒檳支持、追蹤陽性個案的體系仍有斷點

今年調查數據也證實上述問題：

1. 陽性個案追蹤完成率僅76%

2. 戒檳成功率約3成，遠低於理想值

3. 南部、東部健康落差持續存在

檳癌防制聯盟主席韓良俊表示，這些結果意味著，如果次段預防（追蹤、戒檳、就醫）無法有效提升，再多的前端宣導也難以帶動死亡率下降。

114年縣市口腔癌防治力調查結果公布：彰化、台中奪雙組第一

莊麗真表示，自民國99年起，檳癌防制聯盟每年針對全台22縣市進行「縣市口腔癌防治力調查」，今年共有21縣市參與（僅金門縣未參加）。依110年成人男性嚼檳率分成高嚼檳組與低嚼檳組，今年高嚼檳組因縣市較多（13縣市）名額各增一席。

114 年縣市防治力調查公布：彰化、台中奪下高低嚼組第一。（圖片來源／台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟）

調查結果及所有縣市海報已開放供民眾查閱，有助了解各地在檳癌防制上的亮點、差異及亟需補強之處。

地方執行端：經費、人力、可近性三大瓶頸最迫切

今年調查特別蒐集縣市對衛福部的政策需求，提出了極具一致性的呼聲：

地方最迫切的三大需求：

1. 中央提高補助經費（100%縣市提出）

．財劃法修法後地方配合款提高

．實質中央預算反而減少

．長期造成推動防制計畫的人力與量能受限

2. 政策研究與人力培力（85.7%）

．地方缺乏最新嚼檳率、發生率等縣市級資料

．也缺乏持續進修、培訓戒檳與篩檢專業的機制

3. 教育訓練、醫療近用性提升、媒體宣導（76.2%）

．偏鄉就醫不便

．重度嚼檳者導入醫療體系困難

．宣導資源有限，難長期深耕高風險族群

調查顯示，台灣口腔癌防治的「落差」並非單一衛生局努力即可彌補，而是整體制度設計與資源配置的問題。

地方普遍喊缺經費與人力，防治量能受限成重大制度瓶頸。（圖片來源／台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟）

檳榔防制聯盟籲：推動專法補強制度缺口

韓良俊表示，「123檳榔防制日從民間倡議開始，明年即將邁入第30屆。近30年來篩檢量能雖提升，但死亡率停滯與重度嚼檳族群介入困難等問題依然存在，說明防治政策仍有制度性缺口。」

為此，台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟正式向衛福部遞交《檳榔健康危害防制政策建言書》，呼籲以「專法」建立長期、穩定、跨部會的防制制度，讓檳榔防制不再依賴個別縣市的能力與資源，而能成為真正的國家級政策。

莊人祥回應，中央將持續強化口腔癌防治計畫，也會針對經費、人力、偏鄉可近性等議題檢討改善方向。他提到，中央與地方需要更緊密合作，才能真正讓高風險族群更容易接受篩檢、戒檳與後續追蹤。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟正式向衛福部遞交《檳榔健康危害防制政策建言書》，呼籲以「專法」建立長期、穩定、跨部會的防制制度。（圖片來源／台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟）

檳榔防制30年前夕：下一個挑戰是「守住死亡率」

檳榔嚼食長期為台灣男性口腔癌主要危險因子。雖然嚼食率逐年下降，但仍有不少中高齡、勞動族群受其影響；即便新生代嚼食率已低，但過去累積的暴露仍反映在現今的死亡率數據上。

調查小組召集人、東華大學教育與潛能開發學系教授李明憲簡報強調，檳榔有檳榔鹼、檳榔素等致癌成分，粗纖維更會傷害口腔黏膜，因此沒有所謂「健康嚼檳榔」；不過調查發現，至今僅約 56 %民眾知道檳榔就算不加白灰、紅灰，也會致癌。

中華民國口腔顎面外科學會理事長李曉屏也強調，「口腔篩檢真的非常重要，紅斑、白斑、口腔黏膜下纖維化，都是癌前病變，早期發現可避免嚴重後果。」

若要在未來十年真正看見死亡率下降，聯盟及專家指出必須補強3大方向：

1.早期發現、提高追蹤率

．陽性個案追蹤需高於90%才能有效降低死亡

．地方需增加人力、資訊系統整合與外展追蹤

2.提高戒檳成功率與重度嚼檳者介入

．3成成功率過低

．勞動環境與社會習慣是最大挑戰

．需跨部會及勞政系統共同介入

3.偏鄉醫療可近性

．東部、南部多縣市死亡率偏高

．交通、醫療可近性、人口老化交互影響

．攜手地方與醫院端增加外展與巡檢量能

這些問題正是本屆調查所要提醒社會與政府的重要核心。

台灣口腔癌死亡率5年沒降，高嚼檳族群難觸及，專家籲補制度缺口，守住下一代健康。（圖片來源／台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟）

從民間倡議到政策制度，123檳榔防制日的下一個30年

自1996年民間提出123檳榔防制日倡議以來，台灣在近30年間逐步提升篩檢、戒檳、宣導與地方投入度；但整體口腔癌死亡率停滯，也意味著防制策略亟需跨部會與制度化的全面升級。

今年的調查結果顯示，高嚼檳族群仍未被有效觸及，重度嚼檳者多因工作與生活環境難以接受篩檢或戒檳介入；偏鄉與弱勢族群在醫療可近性上也依然存在明顯落差，反映在南部與東部偏高的死亡率。另一方面，地方防治量能受到制度、經費與人力限制，許多縣市即使努力，也難以全面推動長期且深入的防治工作。若制度缺口不被補強，台灣的口腔癌死亡率恐將持續停滯，下一代仍可能繼續承受相同的健康風險。

在30週年前夕，民間團體喊出核心目標，盼檳榔防制成為「由國家制度支撐」的健康政策，而非單靠地方苦撐，也正在等待一個更完整、更長期也更公平的防治架構，守住台灣下一代的健康。

(原始連結)





更多信傳媒報導

內幕》烏克蘭擊毀俄國海軍明星無人船「海寶貝」 高雄某船廠已入手一台

漢翔引進美商Vantor無GPS精準導航 鎖定無人機與反制系統中長期商機

北京計畫在倫敦建造歐洲最大的中國大使館 英國政府第3次延後

