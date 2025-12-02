123檳榔防制日 期待推動專法管理

今天(12/3)是123檳榔防制日，衛福部和台灣檳癌防治聯盟對外公布，防治成果，並頒獎給前三名績優的防治力縣市，而儘管篩檢量能提升，中央和地方也積極投入，但民間機構強調，專法還未產出，管理無法落實，期待公私協力，在下一個30年，推生檳榔健康危害防制法，為口腔癌防治，邁入新的里程碑。

「守護下一代。」

倡議戒檳榔，防治口腔癌，台灣走了28年後，成果如何？

台灣檳癌防治聯盟公布績優防治力縣市，前3名分別是彰化，苗栗和南投，但績優數字下，存在隱憂。

台灣檳癌防治聯盟發言人 莊麗真：「男性發生率終於開始，慢慢往下降，不過死亡率的部分，近5年來，都一直在8.5、8.6中間跳來跳去。」

根據資料顯示，罹患頭頸癌中以口腔癌為主，7成確診中，病情都到了第3期，而且患者有9成是檳榔族，好發在中壯年，而台灣男性口腔癌發生率，從2013年，每10萬人有41.47人，到2024年下降為40.03人，但死亡率卻連續5年停留在每10萬人約有8.5人，未見突破。

衛福部常務次長 莊人祥：「十大死亡率裡面，都是在癌症裡面，都是第6名。」

死亡率沒有隨著整體防治同步改善，數字也顯示高嚼檳組的13縣市中，有10個縣市的死亡率，還高於全國平均，機構認為關鍵因素在於口腔篩檢成效無法提升，以及專法難產。

台灣檳癌防治聯盟主席 韓良俊：「篩檢的品質要改善，品質就是要真正找到，癌前病變跟口腔癌。」

台灣檳癌防治聯盟發言人 莊麗真：「希望可以就是說，有一些管理不到的一些問題，比方說可能對兒少的保護，現有法令，是無法好好管理它。」

衛福部常務次長 莊人祥：「這個部分我們積極溝通，我們往那個方向進行。」

面對檳榔口腔癌防治即將邁入下一個30年，官方和民間攜手，為推生檳榔健康危害防制專法，朝管理面來降低死亡率邁進。

