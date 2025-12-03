123檳榔防制日 耳鼻喉頭頸外科名醫籲立專法

耳鼻喉頭頸外科權威醫師侯勝博在臉書提及檳榔四大危險性。（翻攝自侯勝博臉書）

今（3日）是「123 檳榔防制日」，研究顯示若民眾同時有抽菸、嚼檳榔及喝酒習慣，罹患口腔癌的機率會比一般人高出123倍，前衛生署署長侯勝茂醫師有鑑於止，在1997年制定每年的12月3號為「123世界檳榔防治日」。

去年獲台灣醫療奉獻獎、耳鼻喉頭頸外科權威醫師侯勝博，今也在臉書提及檳榔四大危險性，台灣也曾在全球男性口腔癌標準化罹癌機率排名第一。除了建議民眾拒絕檳榔、鼓勵定期進行口腔癌篩檢，他也呼籲政府儘速立檳榔專法，提高大眾對嚼食檳榔的健康風險認知。

侯勝博表示，口腔癌在台灣是男性罹癌機率位居第4名的殺手，檳榔具四大危險性像是一級致癌物、高風險因子、多種癌症風險。侯勝博說，國際癌症研究總署已將檳榔列為一級致癌物，長期嚼食可能導致口腔癌，不論是否添加其他配料。國內約9成的口腔癌患者有嚼食檳榔的習慣，除了增加罹患口腔癌、咽癌、食道癌、肝膽癌及肺癌的機率，其他副作用像是長期嚼食會導致口腔黏膜纖維化，使嘴巴張不大也可能引起牙周病變。

侯勝博提醒，檳榔防治日除了呼籲民眾拒絕檳榔，並鼓勵定期進行口腔癌篩檢，以降低口腔癌的發生率與死亡率。政府也有提供篩檢補助，30歲以上吸菸或嚼檳榔（含已戒）者，每2年可接受免費的口腔黏膜檢查。嚼檳榔（含已戒）的原住民可提前至18歲開始。符合條件的民眾攜帶健保卡至健保特約的牙科或耳鼻喉科醫療院所即可接受免費口腔檢查篩檢。

根據統計，台灣每年超過萬人因嚼檳榔而導致口腔癌及食道癌，死亡人數高達6千人，健保支出在口腔癌及食道癌高達140億，相當驚人。近年來台灣在產、官、學各界攜手努力下，已在檳榔口腔癌的防治上，獲得重大成就，而成為全世界進行國家口腔癌篩檢的標竿。

侯勝博舉例像是，戒檳行動導致嚼檳榔率逐年下降以及口腔篩檢行動後，又造成25%的民眾改善了他們的口腔衛生習慣，尤其口腔篩檢行動後，晚期口腔癌的診斷率下降15%，致死率也下降6%，其中又以30至34歲，此年齡層男性下降178%為最多。原意參加口腔篩檢的口腔癌患者，也有助提高存活率。

侯勝博認為，檳榔專法的實施，在台灣將會是下階段一個重要的里程碑。是必須要面對的重大嚴肅議題，有賴與全民的共識，進一步減少檳榔口腔癌對台灣所農業、經濟、文化，健康等面造成衝擊。

侯勝博醫師經歷

耳鼻喉頭頸外科專科醫師侯勝博醫師

全球十八位頭頸腫瘤大師之一（2018 IFHNOS)

世界耳鼻喉頭頸外科金牌獎（2023 IFOS)

國際公共服務獎（2017 AAOHNSF)

Myers國際頭頸腫瘤學者獎（2014 AAOHNSF)

台灣醫療奉獻獎（2024）

