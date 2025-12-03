123檳榔防制日 高市府衛生局籲吸菸、嚼檳民眾定期口腔篩檢

每年十二月三日是「檳榔防制日」，高市府衛生局統計，今年完成口腔癌篩檢人數超過六萬二千人，其中發現異常個案近五千人，需進一步追蹤檢查；衛生局特別提醒，有研究顯示同時抽菸、吃檳榔及喝酒的人罹患口腔癌機率是不抽菸、不吃檳榔的一百二十三倍，三十歲以上嚼檳榔或吸菸民眾應主動每兩年做一次免費口腔黏膜檢查，遠離口腔癌的威脅。(見圖)

衛生局今(三)日說明，一一三年國人癌症十大死因中，口腔癌高居第六位，造成三千六百八十七人死亡，嚼檳榔更是造成國人口腔癌的主要原因，若同時抽菸及喝酒，罹患口腔癌機會更是大增，藉由篩檢能早期發現癌症和癌前病變，才能經適當治療保障個人健康。

衛生局黃志中局長表示，孕婦亦應避免嚼食檳榔，以減少發生流產、早產等生殖危害機率，且未滿十八歲青少年不可嚼食及購買檳榔；此外，已有嚼檳榔或吸菸習慣者，更應儘速戒除嚼檳榔、吸菸行為，以降低罹癌風險。

針對坊間「已戒除檳榔就不用進行口腔檢查」、「戒除檳榔反而容易使牙齒壞掉」等傳言，衛生局特別澄清說明，戒除檳榔雖能降低罹患口腔癌機率，但過往嚼食對黏膜細胞的傷害可能在戒除後顯現，形成癌前病變或導致癌症，戒除檳榔後仍應定期篩檢。此外，嚼檳榔時會因檳榔成分造成暫時麻痺效果而不會感到牙齒或口腔疼痛不適，反因戒除後感到疼痛而有誤解，反而因此延誤就醫。

衛生局再次提醒，政府目前免費提供三十歲（含）以上或十八歲以上至未滿三十歲嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾，每兩年一次口腔黏膜檢查，符合免費篩檢資格的民眾，請帶健保卡到合約醫療院所接受口腔黏膜檢查，確保遠離口腔癌威脅。