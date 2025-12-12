125人受害！ 資產公司勾結地政士.境外機房詐騙

台北市 / 綜合報導

士林地檢署今年6月起訴16名涉嫌假冒代書，與柬埔寨機房勾結的詐團成員，檢方認為他們專對投資被害人辦高利房貸再收取費用，涉犯詐欺、重利、洗錢等罪。不過士林地院審理後，認定無法證明其中15名被告，「主觀上知道」借款來源涉及詐騙，因此判決無罪，僅有1名許姓貸款仲介，因與詐團上游的對話紀錄被掌握，判刑1年8個月。非本案的律師表示，詐團替金主提供上百位客源，可能有故意從中賺取利息的疑慮，上訴仍有機會翻盤。

廣告 廣告

大批嫌犯排成一列，遭到警方移送，數一數人數超過10多人，他們涉嫌以話術，誘騙被害人抵押名下不動產，數證物鈔票，一疊又一疊白花花的鈔票，全被檢警查扣要用到點鈔機計算，證物中還有地政士執業執照，他們以假的投資平台誘騙被害者投資，等到帳戶凍結再騙補上600萬就能順利出金，同時將名單轉介代書安排抵押房產，被害人收到借款後領出，這筆錢再度落入詐團手裡。

刑事警察局四大隊副大隊長賴耀宗說：「詐欺被害人遭假投資詐騙集團詐取一空後，夥同境外話務機房，話術來誘騙被害人設定抵押名下不動產。」

士林地檢署今年6月起訴其中16名嫌犯，涉嫌假冒代書與柬埔寨詐團勾結，被害人遭騙投資後讓他們辦高利房貸再收費用，不過被告開庭時表示，借款人大多是為了裝潢周轉等原因辦貸款，沒提到投資自己也沒有，跟集團上游與境外機房等人接觸，手續費拆分也符合市場行情。

對於詐騙並不知情，其中許姓仲介對話紀錄顯示和詐騙成員往來密切，遭判刑1年8個月，不過另外15人法官則認為，沒辦法證明他們主觀上知道有涉及詐騙，且除了被害人刻意隱瞞外，也找不到詐團術語聯繫紀錄與分贓痕跡，認為證據不足宣判無罪。

非本案律師丁昱仁說：「如果長期有這樣子的放貸行為，那是不是可以主觀上可以猜測的到，有可能涉及不法的這個詐騙或是洗錢行為，這樣子就有可能被法院認為說，就有詐欺的這個間接故意，所以本案也許之後還會再上訴。」

但律師分析源源不決的客源，也可能會被視為是故意從中賺取利息，上訴仍有翻盤的可能，但判決結果恐怕也讓被害人大受打擊。

原始連結







更多華視新聞報導

惡劣扒皮連環詐！ 詐團勾結代書 哄騙假投資真押房

假檢警誆幫揪「黑心代書」 翁誤信抵押房借高利貸

「有牌代書」與詐團合夥騙房 18人被剝二次皮損2億

