1.25兆元國防特別條例遭藍白立委封殺 無法排入周5院會議程

行政院會在11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，並於本周送立院審議，第一關就是今天中午舉行的立法院程序委員會能否順利排入周五院會議程，但遭藍白立委聯手封殺，未能排入周五院會報告事項議程，無法交付相關委員會審查。

立法院2日舉行程序委員會，民進黨立院黨團希望行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，能透過程序委員會交付5日的立法院會，再交付相關委員會審查，結果提案被表決封殺，圖為民進黨立委在程序委員會舉標語抗議，後方為程序委員會主席翁曉鈴。（中央社）

關於強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱會前表示，為了強化國防且投資國防就是投資和平，呼籲在野黨回頭上岸，不要在程序委員會阻擋行政院依憲法規定提送給立法院審議的議案。

在野黨在會前提出，希望總統賴清德若到立法院國情報告要採即問即答。 鍾佳濱則示，立法院會去年三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，憲法法庭審理後做出明確說明，包括行政院依憲法規定向立法院負責，因此立法院可以向行政院提出質詢，行政院有答覆的義務。鍾佳濱並表示，如果總統在國情報告時，實質上接受立法院的詢答過程，就會侵犯到行政院與立法院的職權，而總統不會做這些事情。

民眾黨團總召黃國昌今天上午表態，支持國民黨團暫緩列案的立場。民進黨團也早有準備，在程序委員會開舉行前，抗議手板都已先備妥。



程序委員會開會後，國民黨隨即提出對國防特別條例暫緩列案的提案。經表決後，朝野雙方同票，會議輪值主席翁曉玲投下支持暫緩列案，民進黨立委走向主席台抗議，高喊「台灣要安全，不要吳三桂」、「翁曉玲擋國防預算」。



民進黨立法院黨團書記長陳培瑜會後表示，藍白應該站出來向人民說清楚為什麼要擋國防，黨團副幹事長范雲也說，藍白這樣做，根本是個藉口，只是用總統國情報告當作是一種遮羞布、是干擾，阻撓真正要反對的國防預算，想要幫北京阻擋台灣增加國防預算。



對於藍白立委要求總統賴清德赴立院進行國情報告並備詢，陳培瑜表示，賴總統已經說的非常清楚，對於到立院進行國情報告，相關方法跟內容，都可以協商討論，只要符合憲政程序，但藍白不願就實質內容討論。



同樣遭到藍白聯手封殺，無法排入下次院會報告事項議程的議案，還包括行政院版的財政收支劃分法部份條文修正草案，及民進黨立委沈伯洋等人所提立委赴中需納管的兩岸民關係條例、港澳關係條例等17案。



至於國民黨立委陳玉珍提案，要求刪除立法院公費助理的立法院組織法部分條文修正草案，以及國民黨立委陳雪生提案，主張離島地區村里長事務補助費應比照原住民族地區，每月增加20%的「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文修正草案，均順利排入5日院會報告事項議程。