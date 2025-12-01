1.25兆元國防預算 顧立雄：軍購項目已與美方初步完成協調

行政院會通過匡列新台幣1.25兆元的國防特別條例，針對確切軍購品項，國防部長顧立雄今天（1日）在立法院受訪表示，相關項目均與美方完成初步協調，針對敵情威脅、科技趨勢擬定所需軍購、委製或商購；但針對細節、案項等，國防部在美方尚未知會美國國會前不會公開說明。

國防部長顧立雄（前右）1日赴立法院外交及國防委員會，列席報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及 未來調整規劃」並備質詢。圖為會前顧立雄準備接受聯訪回應媒體提問。（中央社）

立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄專案報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規畫」，並備質詢。

國防部已完成2026年至2033年1兆2500億元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算規畫，行政院會11月27日通過並函送立法院審議。

顧立雄會前接受媒體訪問，針對確切軍購品項、內容。顧立雄回應，相關項目均與美方完成初步協調，但細節在美方尚未知會美國國會之前，國防部不會公開說明。

顧立雄指出，需求是針對敵情威脅、科技趨勢擬定所需軍購、委製或商購，而「台灣之盾」的概念就是提升防空系統能力，藉有效透過人工智慧（AI）輔助整合感知系統提高攔截率，增加重層攔截是整體防空目標。

顧立雄強調，凡是有助於整體防空能力、指揮管制決策系統，都是未來籌購的潛在項目。