1.25兆國防特別條例第10度遭封殺 綠委籲盡速付委審查
1.25兆國防特別條例第10度遭封殺 綠委籲盡速付委審查
立法院程序委員會27日開會討論30日本會期最後一次院會議程，其中行政院版1.25兆國防特別條例，以及2026年總預算等案，在掌握人數優勢的國民黨及民眾黨立委聯手下下，仍未能被列入議程，這也是政院版國防特別條例第10度遭程序委員會封殺。
民進黨提出要求針對程序委員會阻擋議案排入院會議程召集黨團協商案，以及因民眾黨團總召黃國昌將國防機密資料攜出秘密會議應移送立院紀律委員會等案，同樣也被藍白立委擋下。
民進黨立委羅美玲呼籲，在野黨若認為軍購內容需要討論，應將政院版1.25兆國防特別條例付委審查，才能進行逐條討論。翁曉玲則稱，是政院提出的特別條例與總預算案不完整在先，才導致立院至今無法審查。
針對民眾黨自行提出國防特別條例版本，國防部今早召開記者會表示，該版本並未建立配套措施，若通過恐怕窒礙難行。
更多公視新聞網報導
立院第7度封殺1.25兆國防特別預算 擬邀賴清德說明彈劾案
立院程序委員會持續封殺 1.25兆國防特別預算第6度暫緩列案
其他人也在看
綠營喊話藍白：政院版與民眾黨版國防條例應同步審查
民進黨立法院黨團27日召開「軍購關稅缺一不可、朝野攜手國泰民安」記者會，呼籲在野黨於本週五最後一次立法院會，將行政院版本與民眾黨團版本的國防特別條例一併付委審查。綠營強調，國防部提出的版本才是最完整、最切合台灣需求的版本，若立法院持續延宕，容易被外界誤判台灣內部共識不足，增加台灣的安全風險。中天新聞網 ・ 33 分鐘前 ・ 發表留言
國民黨宣布提告《自由時報》捍衛清白 否認擋軍購換國共論壇
國民黨今（27日）強烈反駁《自由時報》以「獨家」名義刊登的報導，內容指稱國民黨阻擋國防特別條例，是為了換取北京安排舉辦論壇，甚至影射藍營配合中共、危害台灣安全。國民黨表示，相上報 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
院版、民眾黨版國防特別條例周五付委未定？羅智強：盼賴清德先來報告
面對行政院日前提出1.25兆軍購特別條例，民眾黨團也於昨（26日）自提版本，外界關注有無機會排入30日立法院院會議程並付委審查。但藍白今程序委員會以人數優勢通過，議程草案提報院會處理；至於30日院會是否有機會讓院版、民眾黨版一同付委？國民黨團書記長羅智強重申，仍希望賴清德總統先到立院報告。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
黃國昌自提軍購條例 國防部：若強行通過恐無法執行｜#鏡新聞
8年新台幣1.25兆元國防特別條例，持續遭在野黨立委封殺，迄今仍沒有付委審查。國防部今天(1/27)大動作召開記者會，強調民眾黨團版本恐窒礙難行；而且國防部還有時間壓力，因為軍購案發價書，必須獲得立法院同意預算後才能簽署，若現在特別條例審查時機太久，勢必會讓軍購案胎死腹中，整個軍購案流程得砍掉重練。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
卓冠廷：黃國昌版國防特別條例，就是「丟人現眼」
台灣民眾黨立法院黨團昨（26）天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統等5項採購項目，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。民進黨新北市議員卓冠廷重轟，民眾黨版國防特別條例，就是「丟人現眼」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
民眾黨自提軍購預算！王定宇轟：別扯後腿
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨立法院黨團昨自提軍購特別條例，將行政院版國防特別條例原規劃上限1兆2500億元大幅刪減至4000億元。對此，民進黨王定宇今（27）日表示，東拼西湊用抄的還抄錯，完全...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 3則留言
川普稱將調升韓關稅 青瓦台預計召開應對會議
（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）美國總統川普發文指出，韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。韓國青瓦台表示目前尚未收到美國通報，但相關部會將召開應對會議。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
長臂管轄列旅遊警示 標註各國與中簽司法互助或引渡
（中央社記者楊堯茹台北27日電）中國長臂管轄、跨境鎮壓行動升高，外交部領務局發布的旅遊警示，提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等指標供參考，請民眾注意。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
藍白第十度封殺「國防特別條例」 綠批白營自提軍購預算違憲
立法院本會期週五（30日）結束，國民黨、民眾黨立委今天第十度聯手在程序委員會挾人數優勢，封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」及「財政收支劃分法草案」排入30日的立法院會報告事項議程，會中表決通過國民黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。民進黨立委羅美玲表示，在野若不滿意行政院版、覺得哪些地方需自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
力拚黨內提名！吳宗憲拋宜蘭縣長政見 「70歲以上免繳健保」
正在爭取國民黨宜蘭縣長提名的立法委員吳宗憲，今（27）日拋出「70歲以上免繳健保費」競選政見，強調此項銀髮族福利政策上路後，預估宜蘭縣將有6萬2000多名長者受惠，年度所需經費約6.16億元。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
民眾黨版國防特別條例挨批外行！王定宇：別拿國安當政治鬥爭籌碼
[Newtalk新聞] 民眾黨團提出的國防特別預算版本僅列入5項軍購主裝備，並採「一年一審」，國防部今（27）日示警，若照此執行，新購武器將面臨無處存放、無法維修的窘境。對此，民進黨立委王定宇表示，台灣什麼時候可以讓民意代表自己編預算要國防部買什麼武器、不准買什麼武器？呼籲民眾黨將國防部的專業版本一併付委，別拿2300萬人的國防安全當政治鬥爭籌碼！ 王定宇在臉書發文寫道，民眾黨東拼西湊用抄的還抄錯，完全無視建造國防的體系化概念（例如要買M109A7，卻不通過在台建立高品質彈藥產鏈、要買防空飛彈，卻不通過整合各個系統的現代化C2），不僅外行還自已以為是，草包卻驕傲的認為自己的版本優於台美專業軍事人員無數次會議決定的內容！ 王定宇指出，為什麼要全數刪除在台灣建立軍工供應鏈的大好機會？建立供應鏈不僅平時可以透過合作的美方拼經濟，戰時更是戰備軍需自給自足的後勤維保關鍵！為什麼要刪除「去除紅色供應鏈」，難道台灣的國防可以靠中國供應嗎？難道不知道美歐等自由民主國家都要求軍工業去除紅色供應鏈嗎？ 王定宇續指，大項目軍事投資常常是數個年度持續進行才會形成戰力，每年編每年審，不僅失去特別預算的意義和功能新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
台美關稅談判近9個月 賴清德透露"看水果"得知進度
政治中心／綜合報導隨著台美關稅談判結果底定，總統賴清德展開產業關懷之旅，民視新聞獨家跟著總統的腳步，探訪企業，總統也揭露這九個月來執政團隊如何準備談判工作，還曝光獨家照片，面對韓國因國會卡關稅協議遭川普加徵關稅，賴總統喊話在野，切勿焦土政策！民視 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
勞動部預告修就保法 勞團提六主張：失業給付調高至8成
我國《就業保險法》於民國91年三讀通過至今已24年，勞動部去年12月預告就保法部分條文修正草案，包含擴大加保年齡、縮短請領失業給付等待期條件、增訂育嬰留職停薪津貼6＋1個月的規定，以及簡化行政救濟層級等。民進黨立委范雲今（27）天與勞團共同舉行記者會，提出六大改革主張，其中包含將現行失業給付水準為投保薪資的60％升至投保薪資的80％。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
民眾黨版《國防特別條例》遭批「跟賣國沒兩樣」 沈伯洋直播開罵黃國昌：以毀掉台灣為前提在寫
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委沈伯洋今(1/27)表示，自己已經8個月沒開直播頻道，但今天氣到直接開直播罵，並點名民眾黨立委黃國昌，寫法案的專...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 175則留言
(影) 張又俠洩核武機密被逮? 傳「這2人」率第九局突襲軍委大樓 「他」開的門....
[Newtalk新聞] X 帳號 @liangziyueqian1 宣稱，其「牆內軍中朋友」指出，解放軍將領劉振立曾率部進京，擊潰包圍中央軍委大樓的武警與公安部特勤單位，並「解救」張又俠，同時調動河北第 82 集團軍進入北京，中部、東部與南部戰區亦各出動一個集團軍呼應。不過，相關說法缺乏任何獨立來源佐證，真實性無法查證。 另一名 X 用戶 @stringquartet09 則指出，張又俠曾留下與美方接觸的「罕見紀錄」，包括 2024 年 8 月，美國總統拜登的國安顧問蘇利文在訪中期間，除會晤習近平外，也曾前往八一大樓與張又俠會談，並稱這可能是張最後一次公開的對外交往。該帳號並提及，過去一次軍委副主席與美國高層互動，需回溯至 2018 年，時任副主席許其亮會見時任美國國防部長馬蒂斯。 張升民成為原中央軍委 7 人裡碩果僅存的副主席。 圖：翻攝自@POMTQ 另有自稱「海外爆料」的 X 帳號 @zhihui999 指出，1 月 19 日深夜，蔡奇與王小洪指揮公安部第九局行動，突襲中央軍委大樓，並稱時任軍委成員張升民帶領部分警衛人員打開大樓大門，協助特勤人員進入並抓捕張又俠與 17 名將領，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 33則留言
習近平為何做掉自己的軍隊副手？《華爾街日報》獨家：張又俠涉嫌賣官、還對美國洩露核武參數
中共中央軍委副主席張又俠被指控涉嫌嚴重違紀違法、甚至被立案調查，成為習近平整肅解放軍又一隻即將中箭落馬的大老虎。但中共目前仍未給出具體的涉案內容，《解放軍報》的社論也只說張又俠「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。不過《華爾街日報》25日獨家報導，張又俠被指控對美國洩露核武參數，並為收受賄賂干預人事任用、連國防部長的職位都被他拿來賣。《華爾街日報》引用知情人士說法......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 40則留言
高嘉瑜驚曝「重新做人」 原因竟是...
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導前立委高嘉瑜今（25）日宣布，正式投入民進黨台北市議員第二選區（內湖、南港）議員初選。她打趣自嘲，這次可說是「重新做人」，因為基層希望她繼續留在港湖深耕，期盼能在選區內應選9席議員中，讓綠營能開出4席全上的好成績，這也象徵她將再度與曾共同競選立委的台灣基進前秘書長吳欣岱再度對決。民視 ・ 1 天前 ・ 76則留言
鄭麗君真能衝擊台北市長？黃揚明揭她最大弱點：反可能讓蔣萬安政治路更順遂
在率領台灣取得台美關稅談判成果後，行政院副院長鄭麗君屢屢被外界點名為民進黨台北市長最強人選，民進黨立委王世堅今（25）日也再度稱讚她是最適合參選人之一。不過媒體人黃揚明於節目《新聞大白話》中指出，鄭麗君未曾參選區域選舉，若被提名，選舉團隊如何籌組磨合將是考驗。黃揚明表示，無論是鄭麗君又或是行政院長卓榮泰，這兩人若參選台北市長，內閣就需要一定程度的改組，卓榮......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 29則留言
鄭麗君選台北市長？黃揚明揭她最大弱點：將讓蔣萬安未來政治路更好走
民進黨究竟要派誰參選2026台北市長？近期傳出領軍台美關稅談判的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被點名是參選北市長的熱門且最強人選，就連立委王世堅也盛讚是最適合人選。不過，資深媒體人黃揚明卻直言，若鄭被提名其選舉團隊如何籌組和磨合是考驗外，而且對現任市長蔣萬安而言，恐會讓他未來的政治路更加順遂。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言