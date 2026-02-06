1.25兆國防預算卡關 美國會報告：引外界質疑防衛能力

美國會研究處指出，中國宣稱擁有台灣主權，但從未實際控制台灣。解放軍重點發展兼併台灣所需的作戰能力。另一方面，台灣已採取措施強化軍事戰備，並增加國防預算。但台灣政府與在野黨控制的立法院在國防預算上存在分歧，使外界質疑台灣能否充分資助自身防衛。

美國會研究處指出，台灣政府與在野黨控制的立法院在國防預算上存在分歧，使外界質疑台灣能否充分資助自身防衛。（示意圖／Getty Images）

美國國會研究處（Congressional Research Service）這份《台灣：防衛及軍事議題》（Taiwan: Defense and Military Issues）報告3日上架，內容提到，一些觀察家評估，解放軍目前或不久將具備對台發動一系列軍事行動的能力，包括飛彈攻擊、奪取離島、實施封鎖，以及兩棲登陸並占領台灣本島。

2023年，時任美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）表示，中國國家主席習近平已指示解放軍「在2027年前做好成功入侵台灣的準備」；伯恩斯指出，這是與軍事能力相關的目標，未必代表習近平有意實際入侵。

報告指出，面對中國的侵略威脅，台灣擁有一些防衛優勢，包括美國的政治與軍事支持，以及地理位置。台灣海峽最窄處約70浬，某些時節的惡劣氣候使航行十分危險；多山地形和人口稠密的西海岸也不利兩棲登陸及入侵行動。

根據報告，台灣已採取措施強化軍事戰備，並增加國防預算。2019年至2023年間，國防預算平均每年成長近5%。2024年，台灣國防支出約占國內生產毛額（GDP）的2.5%；台灣計畫在2026年將國防支出提高到約310億美元（約新台幣9823億元），占GDP的3.3%。

2025年11月，總統賴清德提出約400億美元（約新台幣1.25兆元）的特別預算，計畫在8年內分期撥付，以補充一般性國防預算。美國會研究處指出，台灣在落實國防目標上面臨許多內部挑戰，決策者對如何有效嚇阻中國也存在分歧。儘管台灣兩大政黨都表示支持增加國防投資，但執政黨與在野黨控制的立法院在多項問題上仍存在分歧，包括前述特別預算，外界因此對台灣能否充分資助自身防衛能力產生疑慮。

此外，台灣軍隊在招募、訓練與留用人員方面仍面臨困難，一些觀察家認為民防準備不足，而能源、糧食、水資源、通訊及其他基礎設施也易受外部破壞。

報告指出，武器轉移和安全合作是美國對台灣防衛能力最具體的貢獻，多數透過外國軍事銷售（Foreign Military Sales, FMS）完成。2015年至2025年間，美國行政部門通知國會的對台軍售總額超過390億美元。

第117屆國會（會期為2021年1月至2023年1月）通過《台灣增強韌性法案》（Taiwan Enhanced Resilience Act），為對台軍援提供新途徑，首次授權透過「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA），直接由國防部庫存提供台灣防衛物資與服務。

美國會研究處表示，自法案上路後，行政部門已公布3批、總額15億美元的PDA軍援。該法案同時首次為台灣提供「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF），可用於購買美國武器的貸款或補助，國會後續也撥款支持台灣軍援。

美國2025財政年度的國防授權法納入「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative, TSCI），授權向台灣提供援助，「使台灣能夠維持足夠的自衛能力」。2026財政年度國防授權法案為TSCI撥款10億美元。美台安全合作方面，範圍包括在美國和台灣兩地的訓練，雖多未公開，但似乎正在擴大。

美國國會研究處隸屬國會圖書館，為國會議員、委員會及幕僚提供客觀、中立甚至機密的研究、分析與政策建議。