1.25兆軍購公開品項涵蓋七範疇 生產20萬架無人機、千艘無人艇
行政院會去年11月27日通過預算規模1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，數度遭藍白封殺至今無法付委。國防部今天（19日）特別向立法院機密專報國防特別條例，並於會後針對籌購項目釋出可公開資訊，總共區分為七大類別，涵蓋對美軍購、與美合作研發、國造等範疇，其中無人載具部分，除20多萬架攻擊、監偵各型無人機，還要生產逾1000艘無人艇。
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄對此專案報告、並備質詢，全程以機密執行並無對外公開；顧立雄會前指出，盼藉此向朝野立委詳盡說明，希望盡速交付委員會審查。國防部在機密專報結束後，針對可公開部分向立委提交「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規畫執行說明資料。
國防部說明，考量當前迫切敵情，賴清德總統於2025年11月26日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提出強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業行動方案，以應處當前嚴峻情勢。國防部據以提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例預算規畫，預計在2026至2033年，投入新台幣1兆2500億元為上限金額，籌購精準火砲等七類裝備，達成建構高度強韌、全面嚇阻防衛戰力。
公開資訊有關籌購品項提到，在精準火砲部分，籌購M109A7自走砲60門、精準彈藥4080發、彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈及附屬裝備；遠程精準打擊飛彈部分，籌購海馬士多管火箭飛彈系統82套、精準火箭1203箱、戰術區域飛彈420枚。
無人載具及反制系統部分區分爲3類別，包括反甲型無人機飛彈系（ALTIUS-700M共1554架、ALTIUS-600ISR共478架）；濱海監偵型、濱海攻擊型（沉浸、投彈、自殺）等各類無人機約20萬架、無人艇1000餘艘；以及各類別的無人機反制系統。
防空、反彈道及反裝甲飛彈部分，包括標槍反裝甲飛彈70套、1050枚；拖式2B反裝甲飛彈24套、1545枚及各式防空飛彈系統（含彈藥）。AI輔助與C5ISR部分，包括人工智慧決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。
強化作戰持續量能相關裝備部分，包括「因應戰時高消耗擴增軍備產線」，為籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等；「機動阻絕器材」目的提升戰場阻絕能力。
另外，產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目，包括120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。
「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」部分，採購台美共同研發及採購合作之裝備、系統，以獲取新興科技系統，以利強化作戰韌性及提升不對稱戰力。
國防部也說明軍購案項合約（發價書）執行進度，目前已獲M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、ALTIUS反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈等五項進行知會國會程序。
國防部表示，其餘案項，美國防部刻正加速內部審查作業，有鑑於軍售案知會國會金額為美方同意釋出之最大可能供售範圍及額度，國防部雖已先期與美方針對作戰需求，完成軍購項量、金額等確認，後續將視立法院核定額度做適度調整。
國防部最後強調，中共近年持續擴增軍力，並逐漸升級灰色地帶威脅，更經常以對台作戰想定，進行針對性軍演以驗證其作戰計畫，意圖採取「由訓轉演」、「由演轉戰」的犯台模式，加劇台海局勢不穩定，而特別預算可兼顧經費完整性及預算規模穩定，在短期內獲得財源，以因應敵情威脅驟增，快速提升戰力。
責任主編：于維寧
