1.25兆軍購特別條例卡關程序委員會 黃暐瀚籲在野黨：嚴審而非不審

針對行政院提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」卡關立法院程序委員會，政治評論員黃暐瀚今(2)日在臉書發文呼籲，希望程序委員會儘速排案審案。他強調，在野黨若要嚴審軍購案，應該讓法案進入外交國防委員會逐條審查，而非直接擋在程序委員會，「這不叫不給放行，那叫根本不審、不討論」。

1.25兆軍購特別條例內容為何?行政院提七大採購項目

黃暐瀚說明，行政院於2024年11月27日提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，共六頁內容，寫明提案必要性(因應對岸武力威脅)、預算上限(1.25兆元)，以及第四條明列的七種採購項目。

他回應許多網友疑問「光是兩張A4紙，就要放行1.25兆？」時表示，這份草案是行政院向立法院說明的提案文件，後續仍需經過完整立法程序審查。

黃暐瀚解釋立法院審查流程，指出程序委員會是「特種委員會」，每週二中午召開，目的是決定週五院會議題。（圖/源自黃暐瀚臉書）

立法院程序委員會vs常設委員會差異 黃暐瀚：排案不等於審案

黃暐瀚特別解釋立法院審查流程，指出程序委員會是「特種委員會」，每週二中午召開，目的是決定週五院會議題，「這是排案用的委員會，不是審案」。

黃暐瀚說明完整立法程序為：法案順利排進院會後,需在立法院大會「一讀」、「付委」。再送至「常設委員會」(如外交國防委員會)進行審查。通過後還需回大會「二讀」、「三讀」才能完成立法。（圖/黃暐瀚臉書）

他說明完整立法程序為：法案順利排進院會後，需在立法院大會「一讀」、「付委」，再送至「常設委員會」(如外交國防委員會)進行審查，通過後還需回大會「二讀」、「三讀」才能完成立法。

「嫌貨才是買貨人」黃暐瀚支持在野黨嚴審但反對不審

黃暐瀚引用「嫌貨才是買貨人」比喻，表示完全支持在野黨「嚴審」軍購案，但嚴審的前提是要送到外交國防委員會才能逐條審查、仔細檢視，甚至予以刪減或刪除。

他舉例，「就算這1.25兆，藍營主張全刪好了，那也該讓它排案進委員會，然後叫來國防部長一條一條問、一條一條審，清楚告訴民眾這項軍購案有多扯、有多貪、有多沒必要，然後一口氣全部砍掉，這才叫善盡立委職責」。

黃暐瀚說，接擋在程序委員會不叫「不給放行」，而是「根本不審、不討論」，這是許多網友誤解的地方。他呼籲在野黨應讓法案進入正式審查程序，以實質監督取代程序杯葛。