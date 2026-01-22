1.25兆軍購預算卡關！林佳龍籲朝野合作：美國編10億美金挺台 我們也要展現決心

賴清德總統提出的1.25兆元8年期特別軍購預算卡在立法院程序委員會，連排案討論都無法進行。針對在野黨批評這是「買心酸的」、「被當凱子」，外交部長林佳龍今（21）日接受黃暐瀚專訪時回應，直指川普政府強調「責任分擔」核心邏輯，「你自己都不願意付這個國防的預算，那我為什麼要去保護你。」他揭露美國已撥款10億美元TSCI、日韓菲都大量增加預算，強調台灣必須展現「自我防衛的決心」，這是國防生存邏輯。

買武器被當盤子？林佳龍：展現防衛決心才有「自助人助」

面對外界質疑軍購項目不明、交貨延遲，甚至認為這是一筆不必要的開銷，林佳龍首先釐清軍備與外交的連動性。

他指出，台美關係在川普就職一週年有兩大關鍵，「一個就是當然是關稅，另外一個就是軍售」。關稅已有初步結果，而軍售則涉及「自助人助」，「這一個政府去提出不管是年度的預算或者是特別預算400億美金，這個其實是對臺美關係很重要，因為我們表現我們要自我防衛的決心，就自助而後人助。」

林佳龍說明軍購卡關現況，去年9000多億元年度國防預算「還躺在那邊沒有付委」，而1.25兆8年特別軍購「完全排不進去，程序委員會都根本連排案來討論審查都不要了」。

揭密川普10億美元TSCI：美國已經先出錢了

針對在野黨質疑政府單方面對美示好，林佳龍揭露關鍵事實：美國已經率先展現支持。

他指出，美國公布國家安全戰略，「把印太第一島鏈視為單一戰區」，台灣是其中一部分；更重要的是，美國國防預算「增加為1.5兆美金」，「在印太地區的軍事預算是增加很多，相對於歐洲跟其他地區」。

林佳龍揭露，「最近十億美金是美國自己編的TSCI」（台灣安全合作倡議），「是真金白銀」。此外，美國還通過「臺灣保證實施法」和國防授權法案撥款。他評價：「川普時代做的比拜登政府有過之而不及。」

林佳龍反問：「所以人家可能要保護臺灣的美國他都增加了，我們怎麼不增加？」

川普核心邏輯：責任分擔不是口號

林佳龍分析川普政府的戰略思維。他說，「川普的講話你有時候要聽，是要聽他的意思，不是逐字逐句去翻譯。」

他指出，川普強調「責任分擔」，這不只是對台灣，「所以歐洲你自己要去負責，對俄羅斯威脅你自己都不願意增加預算，所以NATO果然就增加2035要到5%的國防預算」。同樣邏輯也適用於印太第一島鏈。

林佳龍解釋川普的商人邏輯，「他認為說那你自己都不願意付這個國防的預算，那我為什麼要去保護你。」這就是「責任分擔」的核心。

日韓菲都增預算 台灣不能例外

林佳龍舉鄰近國家為例，「日本韓國菲律賓都大量增加」國防預算，這不是個案，而是區域趨勢。

他強調，在美國增加預算、周邊國家都增加的情況下，台灣如果不跟進，將釋放錯誤訊號。這不只是軍事問題，更是外交問題，關乎台美互信。

反駁「爛武器」說：有疑慮就審，別卡程序

對於網友質疑「東西又不來」、「買的都是爛武器」，林佳龍提出兩點回應。

首先，他強調：「並不是說我們買了一堆什麼爛武器什麼，那些武器都是有他的需要。」

其次，他建議在野黨採取負責任做法：「如果在野黨認為說有些武器不需要可以去審嘛，審的時候可以你們可以把它刪掉嘛。」但現在連程序委員會都不排案，根本無法討論具體項目。

林佳龍呼籲，「我覺得我們臺美好不容易經過一年來的談判，這個對於我們展現自己的自我防衛的決心跟能力是很重要的。」

台灣不再是「問題」 而是解決問題的「鑰匙」

林佳龍說，過去是「拜託人家來保護我們，然後兩岸的關係你們自己去解決」，現在局勢完全改變。他指出，中國軍事擴張「已經到太平洋了，不要講說跨越第一島鏈，甚至就是到了第二島鏈第三島鏈」，威脅不只針對台灣，「對菲律賓對日本，當然對美國是很大的威脅」。

林佳龍強調，「現在中國的問題變成世界的問題，臺灣已經不是問題，臺灣是幫世界解決中國問題的鑰匙。」他呼籲朝野合作：「這個問題就是要朝野合作，然後這個對臺灣的整個外交對國家利益是非常重要的。」如果這兩個因素（關稅與軍售）解決，「臺美關係又會進入到一個新的階段」。