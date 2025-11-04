125公斤主廚 精準減重重拾健康

奇美醫院代謝減重中心主治醫師彭瓊慧與成功減重與改善血糖控制的王姓主廚，示範如何透過生活策略與醫療介入達到健康管理。

只靠意志力就想控制體重與血糖實屬難事。奇美醫院代謝減重中心暨內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧指出，現代醫療已進入精準化時代，連續性血糖監測器與新世代代謝治療藥物（俗稱瘦瘦針）的結合，能協助病人真正理解自己的代謝狀況，建立可持續的健康習慣，而不再落入少吃、多動卻減不下來的挫折循環。

彭瓊慧醫師的患者王先生也親臨記者會分享。42歲的王先生職業為主廚，原本體重高達125公斤，因燙傷住院意外發現罹患第二型糖尿病且有嚴重脂肪肝，當時血糖控制需依賴每日多次胰島素注射。出院後他決定透過連續性血糖監測器(CGM)搭配瘦瘦針進行個人化代謝治療，讓飲食、運動與用藥不再依靠推測，而是以數據與身體反應為核心調整策略。治療3個月後成功停用胰島素，6個月後糖化血色素由11.3%降至5.9%，體重減去近23%，不僅重拾健康，也恢復自信，生活品質大幅提升。如今他每週僅需施打一劑瘦瘦針，再搭配一顆口服降血糖藥即可穩定控制血糖。

彭瓊慧醫師指出，許多人以為知道什麼是健康食物」就能吃對。但每個人體質不同，血糖反應也不一樣，透過CGM，患者可以直接看到每一餐、每一口零食、甚至外食與運動後血糖曲線的差異。例如看似健康的番薯對部分人卻會造成血糖劇烈波動，但若搭配蛋白質或冷藏再食用就能顯著改善。這種「看得見的身體反饋」比口頭衛教更能讓患者理解自己，進而願意長期調整生活。

至於瘦瘦針除了降低食慾外，其作用機制也能幫助延緩胃排空、降低餐後血糖、改善胰島素敏感度，使其兼具「減重＋代謝治療」雙重效果。彭瓊慧醫師強調，醫療並非只靠藥物，關鍵仍在可維持的生活方式。因此奇美醫院代謝減重中心會由醫師、營養師和運動治療團隊一同協助病人建立日常策略，例如：如何在飲食量下降時仍保留足夠蛋白質、如何以十分鐘飯後步行改善血糖、如何選擇更適合自己的外食餐點等，讓減重不是短期衝刺，而是可持續的健康節奏。

彭瓊慧醫師表示，連續性血糖監測器(CGM)與瘦瘦針並不是捷徑，而是讓患者重新掌控身體、理解代謝、建立可長久執行的生活型態的助力。