125天的生命奇蹟！ 跨科接力搶救「600公克極早產兒」變胖娃娃
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
125天的生命奇蹟！六個月前的加護病房裡，出生時體重僅600公克的「小粉圓」，還在努力掙扎著，肺部尚未成熟的她，每一次呼吸時胸口的微微起伏，無不牽動著醫護人員的心，僅有23週大，是亞東醫院照顧過最年幼的早產寶寶，幸運的是，歷經125天醫療團隊跨科接力照料之下，從呼吸窘迫到順利脫離氧氣，出院已穩定成長至3000公克。
亞東醫院日前特別邀請「小粉圓」回娘家慶生，小粉圓媽媽回憶，寶寶在加護病房的日子，每天都充滿焦慮，但醫護人員的溫柔與堅定成為她的力量，與醫療團隊在哺乳、感染預防與呼吸照護等各方面緊密合作，出院時體重已突破3000公克，呼吸穩定，回家兩週後，更順利脫離氧氣。
亞東醫院小兒部新生兒科主任梁翔說，23週的「小粉圓」提早落地時，醫療團隊立即啟動「極早產照護機制」，給予人工肺泡表面張力素，並使用高頻震盪呼吸器，全力守住黃金72小時的生機，因為這一段關鍵時期，每一次呼吸都可能決定生死，需同時維持體溫穩定、防止感染、精準補充營養、監測心跳與血氧，並細微調整呼吸器參數。
極早產寶寶的肺部尚未成熟，梁翔表示，無法自行擴張，每一次呼吸都需要設備輔助；心臟、腎臟與消化系統也極為脆弱。有賴從產科、麻醉科到新生兒科，跨科團隊無縫合作，每一個環節都必須精準無誤，才能確保寶寶安全度過生命最脆弱的階段。
早產兒的成長不是短跑，而是一場長期的陪伴。亞東醫院副院長彭渝森強調，院方從住院到返家的照護採「全程陪跑式」，兒科個案管理護理師不僅教導家長居家照護與急救技巧，也持續追蹤寶寶發展，提供情緒支持，真正的勝利不只是出院那天，而是家庭能穩健地繼續前行。
梁翔提醒，早產寶寶居家照護應注意安全睡眠、餵養管理、成長監測、感染防護、營養補充及疫苗接種。建議寶寶仰睡於獨立小床，母乳為主、必要時輔以配方奶，並記錄奶量、尿量及排便情況；同時勤洗手、戴口罩、避免人潮，補充維生素D、鐵、鈣、鋅及DHA/ALA，依年齡接種疫苗，高風險可評估RSV疫苗（短、長效）及6個月以上接種流感疫苗。
梁翔強調，更重要的是，若寶寶出現呼吸急促、發紺、體溫異常、嗜睡、噴射性嘔吐、腹脹或尿量減少等情況，應立即就醫。
照片來源：亞東醫院提供
