1.25 兆軍購挨批太貴、灌水？黃暐瀚拆解「數據組成」：死擋在程序委員會不叫嚴審！

立法院程序委員會在藍白立委人數優勢下，第十度封殺行政院所提8年1.25兆元《國防特別條例》及《財政收支劃分法》草案，無法排入立法院會報告事項議程。政治評論員媒體人黃暐瀚，駁斥網傳「3000 億灌水到 1.5 兆」的謠言。黃暐瀚直言，將預算卡在程序委員會是「連討論都不用討論」的死擋，並非在野黨宣稱的「嚴審」，這種做法恐衝擊美方對台灣的信任。

立法院程序委員會在藍白立委人數優勢下，第十度封殺行政院所提8年1.25兆元《國防特別條例》及《財政收支劃分法》草案。 中央社記者趙世勳攝 115年1月30日

簡單數學戳破謠言！黃暐瀚拆解 1.25 兆預算

對於外界質疑軍購金額異常，甚至有「買 3000 億報 1.5 兆」的說法，黃暐瀚根據國防部提供的資訊整理出數據事實，強調預算規模是有跡可循的：

廣告 廣告

預算組成項目 預計金額 黃暐瀚說法與數據來源 已公開對美採購 (5項) 3,500 億 包含已進入採購程序的 5 項裝備。 國防部國造預算 3,000 億 國內產製項目。 未公開機密採購 (4項) 6,000 億 國防部表示另有 4 項「還不能說」的對美項目。 預算總計規模 1.25 兆 三者加總約 1.25 兆。

黃暐瀚強調，不能因為有 4 項內容因機密尚未公開，就斷定預算虛報。他呼籲，「監督要抓肥貓、抓圖利，而不是拿著錯的說帖去誤導大眾。」

櫻木花道沒上場怎麼搶籃板？黃暐瀚：不排審叫「死擋」

對於在野黨宣稱「嚴審」預算，黃暐瀚表示，他個人並不贊同將預算卡在程序委員會。他用熱血漫畫《灌籃高手》做比喻：「你不讓一個球員上場，就不知道他能比贏還是比輸。你不讓櫻木花道上場，他就沒有辦法抓籃板球。」

黃暐瀚指出，擋在程序委員會，等同連進委員會討論、審查、刪減的機會都沒有，「這不叫嚴審，這叫不上場，叫做死擋。」他認為強大的在野黨應該是排案進去後，嚴格抓出預算中的「貓膩」與「綠友友」，讓執政黨更有底氣去跟美方談判。

AIT 谷立言代表美國！黃暐瀚：實際上就是「大使」

針對 AIT 處長谷立言關切預算延宕，黃暐瀚直言，雖然台灣與美國無正式邦交，但 AIT 處長在法理上雖非大使，「實際上他就是美國在台大使」。他提到國民黨立委柯志恩、江啟臣也都認同其重要性。

關於 F-16V 延宕，黃暐瀚也幫網友「科普」真相：這是洛克希德馬丁公司因生產線從德州遷往加州，導致的缺工與罷工問題。他強調，監督是執政黨談判的利器，但目標必須一致是為了「厚植國防」，若藍白陣營持續批「喪權辱國」且拒絕討論，恐讓美方懷疑台灣自我防衛的決心。