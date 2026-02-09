1.25 兆軍購挨批灌水？黃暐瀚引阿扁示警：死擋程序委員會是「玩掉國家安全」

立法院程序委員會在藍白立委人數優勢下，第十度封殺 8 年 1.25 兆元《國防特別條例》。政治評論員黃暐瀚在直播中駁斥網傳「預算灌水」謠言，並語重心長地提醒：監督不等同於「無差別希望國家差」。他直言，將預算卡在程序委員會是「連審都不審」的死擋，恐讓台灣重蹈 20 年前「政治玩掉國安」的覆轍。

立法院程序委員會在藍白立委人數優勢下，第十度封殺行政院所提8年1.25兆元《國防特別條例》及《財政收支劃分法》草案。 中央社記者趙世勳攝 115年1月30日

簡單數學戳破謠言！黃暐瀚拆解 1.25 兆預算

對於外界質疑軍購金額異常，甚至有「買 3000 億報 1.5 兆」的說法，黃暐瀚根據國防部提供的資訊整理出數據事實，強調預算規模是有跡可循的：

廣告 廣告

預算組成項目 預計金額 黃暐瀚說法與數據來源 已公開對美採購 (5項) 3,500 億 包含已進入採購程序的 5 項裝備。 國防部國造預算 3,000 億 國內產製項目。 未公開機密採購 (4項) 6,000 億 國防部表示另有 4 項「還不能說」的對美項目。 預算總計規模 1.25 兆 三者加總約 1.25 兆。

黃暐瀚強調，監督要抓肥貓、抓圖利，而不是拿著錯誤的說帖去誤導大眾，「軍購是買方還是賣方市場？是我們要求著人家賣，不是人家拜託我們買！」

櫻木花道沒上場怎麼搶籃板？黃暐瀚：付委不是放行，是審查的開始

對於在野黨宣稱「嚴審」，黃暐瀚用《灌籃高手》做比喻：「你不讓一個球員上場，就不知道他能比贏還是比輸。你不讓櫻木花道上場，他就沒辦法抓籃板球。」他直指，「擋在程序委員會」等同連進委員會討論、刪減的機會都沒有，「這不叫嚴審，這叫不上場。」

他更以法理科普反擊：「付委（交付委員會）不代表放行。」 黃暐瀚舉證，先前行政院送出的「韌性特別條例」雖然付委，但其中台電撥補的 1000 億預算最後仍被立院砍掉。他強調「委員會中心主義」才是實質審查，程序委員會連排都不排，在議事規則上就叫「不審」。

引阿扁 2005 遺憾示警：國家安全不能開政治玩笑

黃暐瀚在節目中特別回顧 2005 年陳水扁執政時期的軍購案。當時美國布希政府罕見同意賣台灣潛艦，卻在程序委員會被封殺高達 69 次。黃暐瀚引述陳水扁的感慨：當時美國要賣，國民黨卻反對；等到馬英九上任想買時，美國總統換成歐巴馬，人家就不賣了。

「楊蘇棣（前 AIT 處長）曾問：這是對台灣好的，為什麼你們反對？」黃暐瀚引述當時報導，在野黨竟回答「政治就是這麼玩的」。他痛陳，國家安全不能開政治玩笑，如果現在因為政治鬥爭而放棄排案，等到川普未來不想賣了，「我們回頭就來不及」。

AIT 谷立言代表美國！黃暐瀚：實際上就是「大使」

針對 AIT 處長谷立言關切預算延宕，黃暐瀚直言，雖然台灣與美國無正式邦交，但 AIT 處長在法理上雖非大使，「實際上他就是美國在台大使」。他提到國民黨立委柯志恩、江啟臣也都認同其重要性。

關於 F-16V 延宕，黃暐瀚也幫網友「科普」真相：這是洛克希德馬丁公司因生產線從德州遷往加州，導致的缺工與罷工問題。他強調，監督是執政黨談判的利器，但目標必須一致是為了「厚植國防」，若藍白陣營持續批「喪權辱國」且拒絕討論，恐讓美方懷疑台灣自我防衛的決心。