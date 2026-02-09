1.25 兆軍購挨批灌水？黃暐瀚引阿扁示警：死擋程序委員會是「玩掉國家安全」
櫻木花道沒上場怎抓籃板？黃暐瀚拆解「預算誤區」：軍購是賣方市場，別開國際玩笑
立法院程序委員會在藍白立委人數優勢下，第十度封殺 8 年 1.25 兆元《國防特別條例》。政治評論員黃暐瀚在直播中駁斥網傳「預算灌水」謠言，並語重心長地提醒：監督不等同於「無差別希望國家差」。他直言，將預算卡在程序委員會是「連審都不審」的死擋，恐讓台灣重蹈 20 年前「政治玩掉國安」的覆轍。
簡單數學戳破謠言！黃暐瀚拆解 1.25 兆預算
對於外界質疑軍購金額異常，甚至有「買 3000 億報 1.5 兆」的說法，黃暐瀚根據國防部提供的資訊整理出數據事實，強調預算規模是有跡可循的：
預算組成項目
預計金額
黃暐瀚說法與數據來源
已公開對美採購 (5項)
3,500 億
包含已進入採購程序的 5 項裝備。
國防部國造預算
3,000 億
國內產製項目。
未公開機密採購 (4項)
6,000 億
國防部表示另有 4 項「還不能說」的對美項目。
預算總計規模
1.25 兆
三者加總約 1.25 兆。
黃暐瀚強調，監督要抓肥貓、抓圖利，而不是拿著錯誤的說帖去誤導大眾，「軍購是買方還是賣方市場？是我們要求著人家賣，不是人家拜託我們買！」
櫻木花道沒上場怎麼搶籃板？黃暐瀚：付委不是放行，是審查的開始
對於在野黨宣稱「嚴審」，黃暐瀚用《灌籃高手》做比喻：「你不讓一個球員上場，就不知道他能比贏還是比輸。你不讓櫻木花道上場，他就沒辦法抓籃板球。」他直指，「擋在程序委員會」等同連進委員會討論、刪減的機會都沒有，「這不叫嚴審，這叫不上場。」
他更以法理科普反擊：「付委（交付委員會）不代表放行。」 黃暐瀚舉證，先前行政院送出的「韌性特別條例」雖然付委，但其中台電撥補的 1000 億預算最後仍被立院砍掉。他強調「委員會中心主義」才是實質審查，程序委員會連排都不排，在議事規則上就叫「不審」。
引阿扁 2005 遺憾示警：國家安全不能開政治玩笑
黃暐瀚在節目中特別回顧 2005 年陳水扁執政時期的軍購案。當時美國布希政府罕見同意賣台灣潛艦，卻在程序委員會被封殺高達 69 次。黃暐瀚引述陳水扁的感慨：當時美國要賣，國民黨卻反對；等到馬英九上任想買時，美國總統換成歐巴馬，人家就不賣了。
「楊蘇棣（前 AIT 處長）曾問：這是對台灣好的，為什麼你們反對？」黃暐瀚引述當時報導，在野黨竟回答「政治就是這麼玩的」。他痛陳，國家安全不能開政治玩笑，如果現在因為政治鬥爭而放棄排案，等到川普未來不想賣了，「我們回頭就來不及」。
AIT 谷立言代表美國！黃暐瀚：實際上就是「大使」
針對 AIT 處長谷立言關切預算延宕，黃暐瀚直言，雖然台灣與美國無正式邦交，但 AIT 處長在法理上雖非大使，「實際上他就是美國在台大使」。他提到國民黨立委柯志恩、江啟臣也都認同其重要性。
關於 F-16V 延宕，黃暐瀚也幫網友「科普」真相：這是洛克希德馬丁公司因生產線從德州遷往加州，導致的缺工與罷工問題。他強調，監督是執政黨談判的利器，但目標必須一致是為了「厚植國防」，若藍白陣營持續批「喪權辱國」且拒絕討論，恐讓美方懷疑台灣自我防衛的決心。
其他人也在看
美國國務院打臉黃國昌、蕭旭岑！AIT處長谷立言超狂背景曝光
藍白近日因台灣對美軍購將矛頭指向美國在台協會（AIT）處長谷立言，民眾黨主席黃國昌批評其「介入台灣內政太深」、國民黨副主席蕭旭岑則稱「AIT處長只比科長大一點」，引發熱議。美國國務院今（9日）對此回應：「AIT處長是美國國務卿在台灣的代表、充分代表美國政府」，政治工作者周軒也在臉書直言「美國國務院今天正式發聲明打臉黃國昌、蕭旭岑」，並曝光谷立言的「超狂背景」。
陳怡君涉詐領助理費及收賄案判7年10月 士檢：量刑過輕已提上訴
民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，遭士林地檢署依貪污等罪起訴，士林地院今年1月間依貪污治罪條例等3罪，判處陳怡君應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。士林地檢署今天表示，檢察官收受判決後，認為原審量刑過輕，難期維護社會公平正義，已提起上訴。
新左營站前驚爆搶案！男奪好友愛車.現金240萬 警火速攔截圍捕
台鐵高雄新左營站前今（9）日中午驚傳搶劫案件，一名男子疑似在車站前，搶走朋友的愛車跟240萬現金。警方獲報後，立刻展開攔截圍捕，並成功將男子逮捕壓制。男子搶走好友愛車，車上還有大筆現金。圖／台視新聞據
鄭麗君赴美簽署台美關稅協定！ 黃暐瀚：仍需國會同意才生效！
台美關稅還沒談完？鄭麗君赴美簽 ART 關稅「定版」版本！黃暐瀚解析 15% 關稅不疊加僅是 MOU，真正具備法律效力的定版協議本週才要簽署。黃暐瀚警告，即便行政院簽完「仍需國會同意」，若在野黨不認帳恐重演服貿卡關劇本。
石破茂示警高市大勝「不代表能為所欲為」 一次看懂選後3課題
自民黨在8日的眾議院大選取得超過3分之2席次，同黨的日本前首相石破茂也在鳥取第1選區以壓倒性票數當選眾議員。他在9日表示，這次勝利並不代表日本首相高市早苗可以隨心所欲。
國旅房價屢成焦點 業者籲：不該讓體感通膨、錯誤歸因扼殺台灣觀光
隨著寒假、春節旅遊旺季到來，國旅等話題再成網友熱議焦點，對此雲品國際董事長盛治仁也發長文分享自己的看法，直言不該讓「體感通膨」與「錯誤歸因」扼殺台灣觀光。
蔣經國御醫、引進人工水晶體第一人 前振興醫院院長劉榮宏88歲辭世
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 振興醫院今（9）日發布前院長劉榮宏與世長辭，享壽88歲，劉榮宏是國內眼科領域泰斗，曾成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障的創舉，就連故前總統蔣經國當年罹患糖尿病視網膜病變，也是劉榮宏負責照料。 振興醫院下午主動發布，指出劉榮宏是於1月27日辭世，而民國27年出生於台灣嘉義的劉榮宏，終其...
震驚影壇！韓國名導演遛狗跌倒竟「染1病」離世 享壽88歲
韓國電影傳奇名導鄭鎮宇，於昨（8）晚在首爾江南區一間療養醫院辭世，享壽88歲。這則突如其來的消息令韓國影壇陷入悲痛與震驚，也象徵著韓國電影史上的一代大師正式落幕。
【Follow 法人】外資狂掃旺宏逾3萬張 同步加碼台積電近3千張
（下午4時55分更新買賣超個股） 受美股科技股回穩與AI產業利多激勵，台股今（9）日強勢走揚，終場大漲621點、收在32,404點。法人同步回頭加碼，三大法人合計轉買361.51億元，其中外資買超247.68億元，觀察外資買賣超，外資今日狂掃記憶體族群旺宏（2337）3.2萬張，擠進前十大買超；台積電（2330）今同步加碼近3千張買超。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
世上最貴的汽車值400億！為什麼黃仁勳要幫S-Class站台？
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。
房市寒冬中的暖流！永和仁愛公園特區 憑「都更、捷運」雙引擎衝破百萬單價｜房價狙擊手
即便房市進入寒冬，但仍有建商不畏風雪推出指標大案，新北市永和地區腹地小、與台北市僅一橋之隔，交通便捷、住宅稀少的情況下，房價一直屬於新北的前段班，近期仁愛公園周邊新店溪第一排有公辦都更大筆土地釋出，品牌建商接力推案，加上捷運萬大線亮點，推升房價，呈現寒冬不冷的特殊情況。
王世堅：「台南換妃」 完全不可能的事情
民進黨已提名立委陳亭妃參選下屆台南市長，但黨籍立委林俊憲和台南市議長邱莉莉的合體看板高掛街頭，遭外界質疑「換妃」。民進黨立委王世堅今天（9日）對「台南換妃」傳言表示：「完全不可能的事情」。
林宅血案兇手是誰？高檢署曾4度重啟調查 黃暐瀚曝「當年6點結論」：大家必須知道
電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬授權同意，在網路上引起拒看抵制，風波不斷延燒。台北101董事長賈永婕更發文表示，自己過去對林宅血案的細節了解有限，直到近期事件再度被討論，才主動查閱大量資料，「我想知道真相，林宅血案的真相。」對此，媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，其實林宅血案的真相，刑事局與高檢署曾4度重啟調查，監......
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球場愈比愈少 蔣萬安說話了
中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌昨也向北市府喊話，表示「大巨蛋是為棒球而生的場地」，沒道理場次越比越少，呼籲台北市政府盡速給予聯盟正向回應。台北市...
國民黨恐迎退黨潮！她曝2主因：三月是關鍵
[NOWnews今日新聞]自國民黨主席鄭麗文上任後，多次喊出「我是中國人」等口號、積極推進鄭習會，並在中國大陸加強於台灣周邊軍演時，阻擋提高軍事支出。對此，媒體人陳敏鳳8日透露，國民黨內有股退黨的能量...
蔡幸娟女兒才剛爆紅 突宣布「要離開一陣子」原因曝光
歌手蔡幸娟的女兒「蛋蛋」以Amanda之名在Threads爆紅，兩個月粉絲暴漲八萬人，但她卻在星二代的身分曝光後，突然宣布「要離開脆（Threads）一陣子了」。
營收突破百億大關！記憶體6檔漲停噴出「它」法說前夕飆了 2026、2027產能已預訂一空
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股今（9）日股價迎來反攻，加權指數收在32,404.62點，大漲621.7點，漲幅1.96%，觀察今日記憶體個股趨勢，受惠於南亞科（2...
天氣太冷「先用吹風機烘被再睡」？消防員示警：賭命的行為
寒流來襲，天氣冷颼颼，不少民眾會用吹風機烘被，對此消防員示警，這個看似享受的動作，實際上等同於在床上放了一顆隨時會引爆的燃燒彈，呼籲民眾不要拿吹風機充當烘被機，用完後一定要拔掉插頭，並放在耐熱的桌面上冷卻，以免發生意外。