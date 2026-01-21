1265億大失血！烏克蘭精銳「阿爾法」斬首俄軍防空網 S-400淪祭品

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭特種部隊再次展現驚人戰力。根據《商業內幕》(Business Insider)報導，烏克蘭國家安全局(SBU)旗下的精銳「阿爾法」(Alpha)小組，在過去一年內透過長程襲擊，成功摧毀或癱瘓價值約40億美元(約新台幣1265億元)的俄羅斯防空與雷達系統。此舉不僅削弱了俄軍的領空防禦，更在俄國邊境後方開闢了多條「無人機走廊」。

烏克蘭國安局20日發布聲明指出，阿爾法部隊頻繁利用長程攻擊無人機，針對俄羅斯境內及佔領區的多層級防空系統進行精準打擊。這些行動的主要目標在於打破防空網缺口，為烏軍的長程無人機掃清障礙，使其能深入敵後，對俄軍軍事基地、彈藥庫及機場進行毀滅性打擊。

廣告 廣告

SBU強調，這類「深擊」(Deep strikes)資產是阻止俄軍大規模集結並阻礙其軍事行動的關鍵。數據顯示，阿爾法部隊在去年11月單月內，即擊斃超過1500名俄軍士兵，並摧毀數十輛戰車與多管火箭系統。

根據SBU提供的清單，遭擊毀的裝備涵蓋俄軍現役最先進及蘇聯時期的多款型號。值得注意的是，外界估算一套S-400防空系統造價約在2億至5億美元之間(視配置與雷達數量差異)，損失金額常以當前更換成本估算。此次名單包含S-300與S-400防空飛彈系統、山毛櫸(BUK)M-1與M-2、鎧甲(Pantsir)S-1與S-2，以及俄軍偵蒐命脈「尼波-U」(Nebo-U)雷達。

儘管烏方戰果輝煌，但英國皇家聯合軍事研究所(RUSI)空權專家波隆克(Justin Bronk)在本月報告中提醒，俄羅斯防空庫存依然龐大，目前仍有數百套地對空飛彈電池在服役。波隆克指出，俄軍已在實戰中快速學習，其整合防空體系對北約(NATO)的空中能力仍構成「高度潛在威脅」。目前俄羅斯國防部尚未對此損失數據發表正式回應。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣變身「精準飛彈島」！海馬士部署密度冠全球 達波蘭2倍、美75倍

身價4500億「AI獨角獸」戰場翻車 德無人機飛不起來被烏克蘭拒收

美股收盤》川普再掀關稅風暴！道瓊重挫870點 台積電ADR下殺4.45％

退貨率高、品質差！好市多員工揭「7大地雷商品」清單

