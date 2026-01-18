127億元樂透彩金鬧爭奪戰 他弄丟彩券痛失62億！提告爭權竟殺出神祕人搶錢

美國一名男子弄丟彩券，導致少領一半頭獎獎金，不甘心提告想爭取拿到剩餘獎金。（示意圖，pixabay）

127億元天價獎金竟引發一場羅生門大戰！一位名叫法拉馬茲的男子自認是唯一的幸運兒，堅稱2張中獎彩券都是他在洛杉磯買的，沒想到半路殺出一位女子威爾森，說她才是失蹤彩券的苦主，讓這筆巨額獎金的歸屬變得撲朔迷離。

彩券掉了痛失一半彩金

綜合外媒報導，美國「超級百萬」（Mega Millions）頭獎在2023年底開出，法拉馬茲（Faramarz Lahijani）宣稱在洛杉磯加油站買了2張彩券，這組中獎密碼是他30年來的堅持，由子女親手挑選，卻因弄丟其中1張只領到一半獎金，因此告上法院想把剩下的62億元拿回來，堅持自己擁有全額獎金的所有權。

陌生女殺出搶錢

沒想到女子威爾森（Cheryl Wilson）突然半路殺出來攪局，雖然她兩手空空，卻聲稱自己擁有那張消失的彩券，還要彩券公司去調監視器和交易紀錄來對質，威爾森甚至大方喊話說可以談和解，不想在法院浪費時間。法拉馬茲的律師狂轟威爾森根本沒資格介入，強調根據「超級百萬」遊戲規則，拿不出實體彩券根本無法對獎。

彩券公司搬鐵律拒付錢

對此，加州彩券公司與檢察部門態度一致，認為遊戲規則就是一切。法律明文規定領獎必須出示實體彩券，既然兩方都無法提供那張消失的中獎證明，且兌獎時間也過期，彩券公司正向法院申請駁回訴訟。

