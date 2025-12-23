128單位垂發、極音速飛彈加核武 美軍「川普級」戰艦超豪華！

〔記者陳治程／綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)今日宣布將打造3萬噸「川普級」主力戰艦，並計畫在未來籌獲20至25艘同級艦，引發軍事社群熱烈討論；儘管尺寸規格驚人，但其武裝更讓人驚艷，根據美國海軍官方資訊，該級艦不只將搭載逾百單位的Mk41垂直發射系統，還可發射極音速飛彈、核子巡弋飛彈等主、副武器，帳面火力堪稱「豪華」。

《美國海軍學會新聞》(USNI News)昨(22)日報導，配合川普「黃金艦隊」(Golden Fleet)的國防政策宣示，美國海軍將採購全新的「主力戰艦」(battleships)，並主導先期設計工作；而據川普說法，首艘「川普級」(Trump-class)主力戰艦名稱為「反抗號」(USS Defiant, BBG-1)，海軍先買2艘、最終採購10艘，目標2030年後將該級艦隊擴充至20艘以上。

美國海軍海洋系統司令部(NAVSEA)資訊指出，「川普級」主力戰艦排水量高達3萬5千噸、是現役「朱瓦特級」(Zumwalt-class)驅逐艦2倍以上，並將取代下一代驅逐艦(DDG(X))計畫但延續其要求，撘載AN/SPY-6雷達、128單位Mk41垂直發射系統、12組CPS「傳統迅速打擊」極音速飛彈系統；更將納入雷射武器、核子巡弋飛彈、電磁砲等，整體火力堪稱「豪華」。

美國海軍在官方說明中指出，該級艦將強大的打擊能力，面對敵方威脅將以更具優勢的交換比(exchange ration)有效反制。此外，該艦既可獨立作戰，也可納編航艦打擊群(Carrier Strike Group)；抑或擔負水面作戰群(SAG)指管艦，高度整合有、無人儎台遂行水面作戰，在海軍陣中成為戰術執行的關鍵要角。

