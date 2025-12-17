128萬人看過來！00919換股名單出爐 成分股8進8出

財經中心／余國棟報導

台股今（16）日延續反彈氣勢，加權指數上漲近200點，市場買氣回溫之際，坐擁逾128萬名受益人、資產規模高達4,164億元的「群益台灣精選高息ETF」（00919）最新換股名單也正式出爐，引發市場高度關注。根據台灣指數公司公告，00919所追蹤的「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」完成定期審核，本次成分股出現「8進8出」調整，其中增列台新新光金（2887）、華碩（2357）等個股，並剔除記憶體股群聯（8299）等8檔，顯示指數布局方向出現明顯轉變。

00919長期以「季配高息」與穩定現金流為主要訴求，在台股ETF中擁有極高人氣。此次成分股調整名單一公布，便成為市場焦點，主要原因在於00919規模龐大，每一次換股都可能牽動可觀的資金調整，對相關個股短線股價與成交量帶來實質影響。從新增名單來看，本次納入的8檔成分股分別為卜蜂（1215）、大成鋼（2027）、長榮鋼（2211）、華碩（2357）、台新新光金（2887）、文曄（3036）、大聯大（3702）以及可寧衛*（8422）。法人分析，這批新納入個股普遍具備配息能力穩定、產業能見度相對清楚的特性，符合高息ETF「收益優先、波動次之」的選股邏輯。

其中最受矚目的，莫過於華碩與台新新光金。華碩近年在PC本業之外，積極布局伺服器、AI與電競等高附加價值產品，現金流與股利政策相對穩健，符合高息指數偏好；台新新光金則在金控合併效益逐步發酵下，獲利結構改善，壽險與銀行雙引擎帶動盈餘表現，也成為高息ETF眼中的新成員。市場觀察，名單公布後，相關個股成交量明顯放大，顯示已有部分資金提前卡位指數調整行情。

至於剔除名單，則包括名軒（1442）、大同（2371）、億光（2393）、美律（2439）、冠德（2520）、瑞鼎（3592）、永信建（5508）以及群聯（8299）。法人指出，這波遭剔除的個股，多數近一年獲利或配息穩定度下滑，或產業循環性較高，與高息指數追求穩定現金流的方向漸行漸遠。其中，記憶體股群聯遭到剔除，也被市場解讀為指數對景氣循環股的配置比重進一步下降。

依照公告，這次成分股調整將自12月17日起生效，並設有8個交易日的調整過渡期，指數權重將分批完成調整。法人提醒，隨著生效日接近，00919相關的換股買賣動作，可能持續影響新增與剔除個股的短線走勢，投資人需留意成交量與價格波動。

00919此次換股，反映出高息ETF在市場環境變化下的策略調整方向。一方面保留金融股作為收益核心，另一方面適度納入具備穩定獲利與產業能見度的電子與傳產個股，以提升整體配息穩定性。

