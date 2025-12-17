128萬投資人必看！ 00919換股揭曉 成分股「8進8出」





今（17）日台股持續反彈、加權指數勁揚近200點、市場信心回溫的背景下，擁有逾128萬名受益人、規模高達4,164億元的「群益台灣精選高息ETF」（00919）公布最新換股名單，隨即成為市場矚目焦點。根據台灣指數公司公告，00919所追蹤的「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」完成定期審核，本次成分股調整出現「8進8出」，顯示指數布局方向出現明顯轉向。

此次新增納入的8檔成分股，包括1215卜蜂、2027大成鋼、2211長榮鋼、2357華碩、2887台新新光金、3036文曄、3702大聯大及8422可寧衛*；遭剔除的則為1442名軒、2371大同、2393億光、2439美律、2520冠德、3592瑞鼎、5508永信建與8299群聯。

由於00919規模龐大，每次成分股調整都可能牽動可觀資金進出，對相關個股短線股價與成交量帶來實質影響，名單公布後也立即引發市場熱議。

法人分析，新納入個股普遍具備配息能力穩定、產業能見度相對清楚等特性，符合高息ETF「收益優先、風險次之」的選股邏輯。其中，華碩在PC本業之外積極布局AI、伺服器與電競市場，現金流與股利政策穩健；台新新光金則受惠金控合併效益逐步發酵，獲利結構改善，成為本次換股亮點。相對地，遭剔除個股多因近一年獲利或配息穩定度下滑，或產業循環性偏高，與高息指數追求穩定現金流的方向不符。

依公告，本次成分股調整將自12月17日起生效，並設有8個交易日的調整過渡期，權重將分批完成。法人提醒，隨著生效日逼近，00919的換股買賣動作可能持續影響相關個股短線表現，投資人應留意成交量與價格波動。整體而言，此次換股反映高息ETF在市場環境變化下，持續優化收益結構與配置策略的方向。

