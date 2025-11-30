129億台大虎尾院區新醫療大樓動土 賴清德：不捨雲林鄉親奔波

賴清德總統（右二）及縣長張麗善（左二）共同為台大雲林分院虎尾院區新醫療大樓持鏟動土。（周麗蘭攝）

台大雲林分院虎尾院區新醫療大樓於105年開始規畫，粗估建築經費65億元，111年底正式核定111億元，後因營建物價高漲，今年再提高至129億元，今（30日）舉行動土典禮。賴清德總統、縣長張麗善及縣內4名立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄、劉建國都持鏟動土。民眾最關心的醫療大樓將有地上10層、地下3層，新增531床，預計2029年5月完工。

本案涵蓋虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓、醫護宿舍新建工程，計畫經費129.17億元，由中央負擔3成經費，7成由台大醫療體系投入。

今日動土典禮冠蓋雲集，立委劉建國、張嘉郡、許宇甄、丁學忠都到齊。縣長張麗善、議長黃凱、台大校長陳文章率副校長張上淳、台大醫學院副院長賴逸儒、臺大醫院長余忠仁、前台大雲林分院長、現任輔大醫院院長黃瑞仁均到場祝福。（周麗蘭攝）

台大雲林分院虎尾院區新醫療大樓外觀有點像空拍機，新大樓外觀以臺大校總區十三紋磚為核心語彙，並融入臺大醫院常德街歷史建築的意象，象徵臺大醫療體系的傳承、典範與創新。（台大雲林分院提供）

新醫療大樓將新增複合式手術室、加護病房、急診重症處置空間與研究教學區域，大幅強化虎尾院區的急重症能力與智慧醫療。

新醫療大樓今年9月中旬已動工整地，今（30日）舉行正式動土典禮。院長馬惠明簡報指出，新醫療大樓落成後，虎尾院區病床將達805床，台大雲林分院兩個院區總床數達到1477床，躋身醫學中心等級規模。

賴清德總統致詞提及，他在成大當住院醫師時，急診常常接到來自雲林重大疾病的鄉親，往往因路途遙遠、時間耽擱，到急診已經來不及，或者住進加護病房、普通病房，看到雲林家屬來回奔波覺得很不捨，因此他毫無猶豫支持本案，希望台大雲林分院不只是照顧雲林人，鄰近縣市也能回流。他特別感謝縣長張麗善團隊的幫忙，讓新醫療大樓得以順利推進。

張麗善表示，台大醫療落腳雲林已21年，是雲林人最信賴的醫院，希望未來有更多醫師進駐、充實更多設備，使台大雲林分院成為南台灣民眾的守護神。

台大校長陳文章表示，台灣大學會努力配合分院的需求，與縣市政府努力爭取尚欠的經費把整個院區蓋好。他一直沒有忘記台大對雲林分校應有的承諾與規畫，初步已得到一些企業支援，將在雲林分校校區開設學士後學分班，繼續為雲林地區培養人才，使雲林成為健康、永續、科技大縣，一定會實現。

台大虎尾院區新醫療大樓1樓將設急診、門診、掛號、藥劑部、影像醫學部。地下樓層設開刀房17間、恢復室、ICU、心導管室、生活服務區及美食街。2至10樓病房層規畫骨科、外科、泌尿科、神經科、綜合內科、老年醫學、急性精神科、一般與負壓隔離病房等。

新大樓外觀以台大校總區十三紋磚為核心語彙，並融入臺大醫院常德街歷史建築的意象，象徵臺大醫療體系的傳承、典範與創新。

