1290元買烏魚子開箱變「番薯乾」！一頁式廣告詐騙猖獗 165防詐曝特徵

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

臉書一頁式廣告詐騙頻傳，民眾務必提高警覺，切勿購買！一名苦主分享親身經歷，表示自己在臉書彈出的烏魚子網購頁面，選擇貨到付款下單，花費1290元取貨後，開箱竟發現裡面全是番薯乾，氣得致電賣家理論卻無人接聽。對此，「165全民防騙」粉絲專頁示警，這類詐騙網站通常具備「超低價」、「限時倒數優惠」及「貨到付款」等陷阱，若民眾不幸受騙，可尋求物流業者或超商協助辦理退款。

網友下單購買烏魚子，收到的包裹裡卻是13包真空包裝的「番薯乾」。（圖源臉書 爆怨公社）

該網友在臉書社團「爆怨公社」發文訴苦，日前滑臉書時被烏魚子廣告吸引，抱著嚐鮮的心態下單，採貨到付款支付1290元。包裹於昨（28）日宅配到家，拆開包裹當場傻眼，裡面完全沒有烏魚子的蹤影，取而代之的是13包真空包裝的「番薯乾」。網友當下氣急，撥打包裹上的電話想罵人，無奈電話始終無人接聽，只能自認倒楣遭遇網購詐騙。藉此經驗他呼籲大眾，若看到類似廣告千萬別上當，並表示以後再也不會在臉書上購買任何商品。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言獻策，指出這類「烏魚子變地瓜」的案例層出不窮，並強烈建議原PO趕快聯繫物流公司申報詐騙，仍有機會退款；亦有網友分享類似經歷，因發現販售頁面按讚數過低且價格不合理，及時識破詐騙陷阱。

「165全民防騙」粉專說明，分辨一頁式詐騙廣告有許多跡象可循，例如頁面上常有「隨時都在優惠限時倒數」、「價格下殺超便宜」、「標榜七天鑑賞期」、「貨到付款」以及「介面夾雜簡體用字用語」等特徵。

對於收到跨境詐騙宅配包裹的民眾，建議直接聯繫國內物流業者要求辦理退款、退貨，或透過超商申訴管道尋求協助，均可辦理退貨與退款事宜。

