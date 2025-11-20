13公里火山灰柱衝天！印尼塞梅魯火山再度爆發

印尼爪哇島最高峰塞梅魯火山19號再度猛烈爆發，從中午到傍晚連續噴出灼熱灰雲。（圖／翻攝自@theinformant_x X）





印尼爪哇島最高峰塞梅魯火山，昨（19）日再度猛烈爆發，從中午到傍晚連續噴出灼熱灰雲，多次拋射由岩石、熔岩與高溫氣體組成的碎屑流，短短數小時內至少噴發10次以上。火山灰更一路狂衝，最遠更達到13公里外。

當地民眾站在吊橋上，鏡頭拍下滾滾火山灰柱鋪天蓋地直衝而來，原本覺得壯觀停下拍照，下一秒卻察覺危險逼近，急忙大喊周遭民眾趕快撤離。

印尼爪哇島最高峰塞梅魯火山，19日下午突然猛烈噴發，火山灰柱直衝13公里高空，火山碎屑流沿山坡傾瀉而下，景象相當驚人。透過縮時畫面可見，炙熱火山灰雲岩石與熔岩混合成滾動濃煙，在短時間內將整個山區吞沒。

從更遠處觀察，大片火山灰一波波席捲村莊，從中午到黃昏，碎屑流一波波沿著山坡往下衝。居民踩在泥濘中艱難行走，周邊村莊和道路被厚厚火山泥掩蓋，家園嚴重受創，當局緊急撤離956名居民以及170名受困登山客。

塞梅魯火山海拔約3600公尺，是印尼130座活火山之一，上一次大規模噴發在2021年12月，當時造成至少51人罹難，村莊遭泥流掩埋數百人被灼傷。目前火山仍在不斷活動，維持最高警戒，所幸並未傳出傷亡。

