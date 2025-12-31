13分14秒煙火照亮淡江夜空 新北跨年雨中湧入逾9萬人

閃耀新北1314跨河煙火」31日晚間在淡水河口施放。（杜宜諳攝））

新北市年度跨年盛事「閃耀新北1314跨河煙火」31日晚間在淡水、八里同步登場，儘管天候不佳、細雨不斷，仍澆不熄民眾迎接新年的熱情。警方統計，晚間8時湧入近9萬人。

晚間8時26分，橫跨淡水與八里的淡江大橋成為夜空主角，長達13分14秒、共3萬5000發煙火齊放，超過60種焰火樣式在橋體光雕與音樂節奏襯托下接力綻放，將河面映照成流動的光之舞台。現場民眾紛紛高舉手機紀錄，驚呼聲此起彼落，成為新北跨年夜最璀璨的一刻。

新北市長侯友宜致詞時表示，淡江大橋在他任內動工，預計明年通車，市府選擇在「淡水母親之河」施放跨河煙火，象徵城市發展的重要里程碑，也藉此感謝市民多年來對新北建設的支持。今年煙火特別邀請曾參與巴黎奧運閉幕式的法國團隊操刀，打造世界級規格的跨年饗宴。

