13坪小坪數預售屋客變，翻轉突兀格局，化身治癒系日式簡約宅

編輯 張若蓁｜圖片提供 好厝元創設計有限公司

小編帶你看好宅

預售屋格局突兀、採光不足，可以怎麼辦?那就透過預售屋客變，從根本解決吧!好厝元創設計有限公司以光為主軸，先重塑空間格局，找出被隱藏的三面採光優勢，再以木質與暖白勾勒生活模樣，呼應屋主熱愛的日式簡約主軸。打造出歷久彌新，又能百看不厭，放鬆自然的13坪日式簡約宅。



玄關空間設計師先以量身訂製的收納櫃取代隔牆，兼具鞋櫃、雜物收納與展示機能的效果，也避免開門見灶的疑慮。開放式餐廚與玄關彼鄰，小吧台取代餐桌的設計，在有限的坪效中滿足日常所需。廚具部分沿樑下規劃，讓渡出寬敞的L型動線，冰箱則挪至木格柵後方畸零角落，日常使用更便利。客廳跳脫傳統排列，捨去制式家具，以日式起居空間概念規劃，透過懶骨頭、坐墊等軟裝家具取代沙發，讓生活更有餘裕。窗邊空間以架高設計引用緣側概念，將坐臥與收納機能整合，滿足實用性，也延展空間尺度。



廣告 廣告

主臥透過架高地坪清晰劃分寢臥區域，在光影層次的烘托下，營造出專屬的儀式感。床邊更規劃了一隅日式小庭園，將綠意引入日常，也為空間增添一份悠然與靜謐。



小編的最愛

衛浴設計採用日式家庭常見的三分離設計，將機能動線分流，達到提升使用效率的效果，在日常生活中，再也不必彼此等待。洗手台位置位於乾區，鄰近餐廚與開放式更衣區，動線順暢使用舒適度也提升。

好厝元創設計有限公司／黃元恩

地址：桃園市蘆竹區大新一街66號2樓

電話：03-3239998

Email：iandesignhouse@gmail.com

網站：https://ian-studio.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>好厝元創設計有限公司

立即聯絡>>>好厝元創設計有限公司