13天撤走阿富汗2800人！《撤離倒數13天》挑戰不可能的救援任務

《撤離倒數13天》。（圖／原創娛樂提供）

記者許瑞麟報導／電影《撤離倒數13天》由法國斥資3000萬歐元打造，由馬丁布爾布隆執導，重現2021年喀布爾淪陷期間，法國大使館撤離2800人的艱鉅行動，當時喀布爾機場外上千民眾追逐、攀附美軍運輸機的震撼畫面，象徵塔利班重新掌權後阿富汗社會的全面崩解。

本片講述2021年8月塔利班攻陷喀布爾後，數以千計的難民湧向法國大使館尋求庇護。指揮官阿默決定在13天內帶走所有的人，更大膽更改撤離計畫，率眾橫越千瘡百孔、暴徒環伺的城市，抵達即將全面關閉的機場。電影改編自大使館安全指揮官穆罕默德畢達的親身經歷，他為保護尋求庇護的難民抵達機場，必須與武裝塔利班展開數次危險談判。

坎城影帝洛契迪森姆飾演大使館安全指揮官。（圖／原創娛樂提供）

坎城影帝洛契迪森姆演出主角，他坦言自己原先並不知道法國策畫了這場困難的撤離行動，「但讓我印象深刻的，是那張畢達指揮官在機場把人從壕溝裡拉出來的新聞照片。」對於飾演現實中真實存在的人物，他強調：「我不想讓他成為搶鏡的英雄，而是一個必須做出關鍵決定的普通人，他也會恐懼、焦慮、擔憂自己搞砸一切。」

其他主演陣容包含以《少女要革命》走紅歐洲影壇的新生代演員萊娜寇德里，以及凱薩獎女星西瑟芭貝特庫德森，分別飾演人道救援工作者與國際記者，協助指揮官執行撤離任務，展現堅強務實的女力英雄。電影同時呈現塔利班掌權後，女性在公共空間面臨的極端風險。

洛契迪森姆片中攜手萊娜寇德里與塔利班展開談判。（圖／原創娛樂提供）

導演馬丁布爾布隆坦言，這個故事最打動他的地方在於「那些被迫離開深愛的家鄉的人們」，因此力求以紀實手法刻畫撤離行動的細節，描繪身處動盪流徙狀態下的痛苦。兒時曾因阿爾及利亞戰爭流亡法國的萊娜寇德里亦表示：「世界各地的戰爭讓無數人在離開與留下之間被撕裂，這其實是相當普遍的生命經驗。為了拍攝這部電影，我召喚出自己內心這部分的記憶。」

《撤離倒數13天》將於11月28日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導