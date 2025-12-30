13家企業獲頒「2025屏東卓越企業獎」 展現在地產業多元創新樣貌

▲屏東縣政府今（30）日頒獎表揚「2025屏東卓越企業獎」13家在地企業。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣政府今（30）日晚間於水月囍樓餐廳舉辦「2025屏東卓越企業獎」頒獎典禮，由縣長周春米頒獎表揚13家企業樹立產業創新經營典範，感謝獲獎企業深耕屏東，為地方帶來就業機會與經濟成長。

縣長周春米會中首先向大家分享就職三周年的施政成果以及多項重要建設，明(31)日也將迎來屏東科學園區進駐廠商上樑的重要時刻，她說，如何在既有基礎上，讓各項產業持續蓬勃發展、創造更多就業機會及產業量能，仍有賴在地企業共同努力與支持，期盼透過卓越企業獎項的表揚，讓大家重視企業價值，未來縣府團隊將持續扮演企業最堅實的後盾，協助拓展市場、鏈結國際。

廣告 廣告

縣府城鄉發展處表示，屏東孕育眾多創新與毅力的優秀企業，為城市創造產業動能，為鼓勵企業創新並永續經營，特別舉辦「卓越企業獎」選拔，今年經評選後共有13家卓越企業脫穎而出，涵蓋製造、科技、營造、農產加工及服務等多元產業領域，成功打響屏東品牌，展現在地多元化與韌性化的產業量能。

城鄉處說，「2025屏東卓越企業獎」經營卓越獎由明昌輪業股份有限公司、智相科技股份有限公司、金富五金有限公司、銘榮元實業股份有限公司獲得；創新研發獎為順寶行營造有限公司、御田食品有限公司、慈心營造股份有限公司、佬媽子商行、曜慶營造有限公司；永續發展獎則是佳合農產股份有限公司、金弘麻油花生行；在地貢獻獎由左詮有限公司、三恆一樹行銷有限公司獲得。