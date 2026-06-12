13家金控五月獲利一表看》富邦金前五月賺878.5億元最高、凱基金累計年增繳出4位數
[Newtalk新聞] 國內 13 家金控五月份及累計前五月自結獲利已全數出爐，帶您一次看誰是單月的獲利王及進步王。
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五月份 13 家金控一共獲利約 759 億元，雖相比前一月下滑 26.52％，且多半（9 家）金控的獲利呈現月減。但看年增率數字，全數金控獲利顯著，其中 7 家之成長幅度更多達三位數。
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單月部分，受惠於金控合併後縱效陸續浮現的台新新光金（2887），單月獲利 60.3 億元，年增率 976.79％ 最高；以累計前五月獲利來看，凱基金（2883）年增率繳出驚人的 1099.89％、今年前五月累計 EPS 達 1.32 元，與去年同期 0.11 元相比，可謂大躍進幅度最多的金控。
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台股五月份刷出史上次高的 5,806.31 點，13 家金控中，不僅證券、投信等子公司明顯受惠，壽險及銀行子公司 FVTPL 股票部位的資本利得、未實現評價利益也暴增。其中，「獲利王」富邦金（2881）五月份稅後淨利 157.7 億元，累計前五月賺進 878.5 億元，若加計 FVOCI 股票處分損益，五月份調整後獲利為 377.3 億元，累計前 5 月調整後獲利逾 1,591.8 億元，直接衝破千億大關。旗下北富銀、富邦產險、富邦證券、富邦投信等子公司營運績效優異，五月份及累計前 5 個月獲利皆創歷史同期新高；富邦人壽五月份及累計前 5 個月調整後獲利亦創歷史同期新高。
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另外，「榜眼」國泰金（2882）五月稅後淨利 140 億元，累計稅後淨利達 599.3 億元；加計 FVOCI 股票處分損益，單月調整後獲利逾 450 億元，累計調整後獲利逾 1,250 億元，已超越去年全年獲利表現。同樣地，銀行、證券、投信、產險等五月份獲利貢獻，皆創同期新高；金控及國泰人壽累計調整後的獲利也創同期新高。
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再看以證券為本業的金控表現，元大金（2885）五月獲利 71.47 億元、月減 4.76％，較去年同月暴增 861.91％，累計前五月稅後純益 290.6 億元，年增 200%，EPS 為 2.18 元，連續兩個月超車中信金（2891），成為金控獲利第三；集團及五大子公司累計前五月稅後皆創歷史同期新高。在台股交投熱絡，五月份日均量破 1.6 兆元帶動下，證券經紀手收之單月稅後純益 51.01 億元、年增 217%；銀行五月份稅後淨利為 13.12 億元，年增 44%。
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儘管遭元大金超車，中信金五月份稅後盈餘也交出 62.91 億元，累計合併稅後盈餘 347.9 億元，創歷年同期新高，稅後 EPS 為 1.78 元。子公司中國信託商銀單月稅後獲利 60.4 億元；累計前五月稅後獲利 269.45 億元，年成長 17%，除淨利差擴大外，各項業務成長動能強健，尤以財富管理業務表現最為亮眼，收入成長幅度達四成，存、放款量及刷卡消費金額亦呈雙位數成長，繳出歷年同期最佳成績。
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凱基金五月稅後盈餘 47.43 億元，累計前 5 月稅後獲利 223.3 億元、EPS 1.32 元。子公司凱基人壽五月份實現股票處分利益約 101 億元，累計前 5 月大賺 300 億元，加計 FVOCI 股票處分利益，調整後金控五月稅後獲利達 148.72 億元，前 5 月累計獲利 523.29 億元，換算每股獲利 3.09 元，單月與累計獲利均創歷史新高。
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隨著台股交投熱絡帶動證券、壽險等子公司營運，市場對於各家金控今年營運展望不看淡。持續看好包括國泰、富邦、台新新光等壽險型金控獲利、營運動能及配息能力；受惠淨利差提升、高殖利率的中信金；持續受惠證券本行、且配股配息的元大金；及受惠淨利差提升、證券營運及併購挹注獲利及配息成長的永豐金。
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