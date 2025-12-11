13家金控前11月賺逾5300億 300億俱樂部戰況激烈「僅差十幾億」

累計前11月獲利方面，富邦金以1207.1億元穩居冠軍、EPS 8.35元居首。（圖片來源／信傳媒編輯部）

13家金控11月獲利全數出爐，在新台幣11月匯率重貶2.09%、業者把握時點實現資本利得帶動下，13家金控11月合計稅後淨利590.87億元、年增71%；若加計合併前的新光金虧損295.47億元，累計前11月稅後淨利合計5309.46億元、呈年減7%，為歷史同期第三高。

從各別公司觀察，共有7家金控維持正成長，包含玉山金、永豐金、華南金、第一金、合庫金、國票金與中信金，其中玉山金年增34.47%居「成長王」，永豐金年增17.53%、華南金年增15.21%表現也很不錯。

11月合賺590.87億元，國泰146.2億元奪單月獲利王

11月受AI龐大資本支出及科技股估值過高疑慮升溫影響，台股高檔震盪、影響部分銀行與證券投資收益，但台幣走貶有利壽險避險與匯兌面改善，加上業者在資本市場逢高實現資本利得，帶動整體金控獲利續維持高檔。

從單月表現看，11月共有2家金控單月獲利站上百億元，國泰金單月稅後淨利146.2億元拿下「單月獲利王」，富邦金118.7億元居次，中信金70.08億元排名第三；台新新光金、凱基金分別以51.9億元、44.56億元位居第四、第五。整體而言，11月獲利較10月呈現回落，僅少數金控較前月成長。

13家金控前11月自結獲利表。前11月獲利合計項目中，為加計新光金前6月獲利-295.47億元後之結果（資料來源／公開資訊觀測站；製圖／李海琪）

前11月合賺5604.93億元，富邦獲利、EPS續居雙冠

累計前11月獲利方面，富邦金以1207.1億元穩居冠軍、EPS 8.35元同樣居首；國泰金1088.4億元居次、EPS 7.15元排名第二；中信金743.52億元位居第三、EPS 3.76元保持領先群。

在前3名的前段班當中，若與去年同期相比，富邦金、國泰金皆呈現衰退，又以富邦金衰退最多，約14％，國泰金則衰退約3.7％；中信金則因以銀行為主體，已從原本前8月仍為衰退態勢，轉為正成長8.82％。

國泰金表示，旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信單月獲利皆創歷年同期新高；同時，在累計稅後淨利方面，國泰世華銀行、國泰產險、國泰投信皆逾去（113）年全年，創歷史新高紀錄，國泰證券亦創同期新高。

富邦金也指出，子公司台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券單11月獲利皆創下歷年同期新高，富邦人壽亦為歷年同期次高；累計前11月獲利，台北富邦銀行、富邦證券亦皆續創歷史同期新高紀錄，富邦產險亦為歷年同期次高。

第四名至第七名競爭則相對緊繃，台新新光金338.7億元暫居第四、元大金333.38億元排名第五，玉山金322.77億元與兆豐金319.91億元分列第六、第七，差距落在「十幾億元」區間，排名仍可能隨12月結帳與投資操作變動而再洗牌。

7家金控累計仍維持正成長，玉山年增34%居「成長王」

若以「前11月年增率」觀察，共有7家金控維持正成長，包含玉山金、永豐金、華南金、第一金、合庫金、國票金與中信金，其中玉山金年增34.47%居「成長王」，永豐金年增17.53%、華南金年增15.21%表現同樣突出。

而這7家年增率維持正成長的金控，多為銀行或金融市場業務主導、壽險比重相對低，獲利主要由利差與手續費等經常性收入支撐，因此較不受上半年匯率避險成本波動影響。

台新新光金前11月獲利排名第8

至於在7月合併台新新光金11月自結稅後淨利約52.0億元、累積稅後淨利為339.0億，EPS則為1.79元，在13家金控中排名第8，較第一金、華南金、合庫金、國票金4家高。

不過，台新新光金因7月24日合併後的會計口徑差異，僅認列新光子公司合併後期間損益，與其他金控或與去年同期相比的可比性有限。公司也說明合併適用IFRS 3，需就部分資產負債以公允價值重新衡量，且衡量期間自收購日起一年內仍可能調整，相關影響反映於金控層級自結損益。

旗下子公司部分，台新銀行11月稅後淨利19.1億元，累積稅後淨利為195.9億元，續創歷年同期新高。在壽險子公司中，台新人壽11月稅後淨利6.9億元，累計稅後淨利30.5億元，較去年同期增加；新光人壽11月稅後淨利15.4億元，7/24至11/30累計稅後淨利44.6億。

台新證券11月稅後淨利1.2億元，與上月相較獲利減少；累積稅後淨利18.3億元，較去年同期減少，主係國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少；元富證券11月稅後淨利2.2億元，與上月相較獲利減少，主係大盤回檔,自營部門持有部位回檔較深,致投資收益減少，7/24至11/30累計獲利約21.3億元。

