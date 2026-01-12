13家金控114年獲利5567億 富邦金連17年穩坐獲利王

（中央社記者呂晏慈、蘇思云台北12日電）114年金控獲利全數出爐，若加計合併前的新光金虧損，整體金控全年獲利為新台幣5567.73億元。富邦金以每股稅後盈餘（EPS）8.36元，連17年蟬聯金控獲利王。

114年金融市場受到美國關稅政策與新台幣強烈升值衝擊，金控單月獲利變化加劇，不過年底受惠資本市場走強，放眼全體13家金控中，僅富邦金、國泰金與凱基金3家獲利不如113年。

根據公開資訊觀測站，上市13家金控去年全年共繳出5863.2億元的成績單，但若加上新光金前6月累虧295.47億元，整體金控全年獲利數為5567.73億元，呈年減6.89%。

新台幣114年5月強烈升值，金管會114年6月提出3大暫行措施緩解壽險業匯損壓力，不過，申請適用的壽險業者去年底稅前盈餘3成必須強制提存外匯價格變動準備金（外價金），意即「賺10元須提存3元進入外價金」，導致部分壽險型金控12月獲利數字明顯下滑甚至出現虧損。

富邦金114年12月自結合併稅後淨利1.4億元，主要反映當月人壽提存一次性外價金281億元影響，114年全年稅後淨利1208.5億元，年減2成，EPS為8.36元，仍是連17年穩居金控每股獲利王。若排除人壽提列外價金影響數（不包含申請收回責任準備金轉列外價金金額），富邦金控擬制性全年稅前淨利約1934億元。

國泰金114年12月稅後淨損8.5億元，全年稅後淨利1079.9億元，年減2.8%，EPS為7.08元，若排除提列外匯價格變動準備金217.5億元一次性影響，國泰金單月稅後淨利達165.5億元，創歷年同期新高，全年獲利達1253.9億元，創歷史次高。去年主要子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信全年稅後淨利皆續創歷史新高。

中信金114年12月單月稅後盈餘62.68億元，去年全年稅後盈餘806.19億元，再創歷史新高，年增11.93%，EPS為4.08元。其中，中信銀受惠放款部位擴大、淨利差持續拉升，加上財管動能佳，銀行全年獲利572.98億元，寫下歷年新高。台灣人壽則受外價金提列影響，全年獲利208.50億元，年減3%。

元大金12月稅後純益達31.82億元，全年稅後純益365.21億元，再創歷史新高，年增1.93%，EPS達2.74元。旗下證券、銀行、期貨、投信全年獲利均創新高。

玉山金12月稅後純益20.1億元，全年獲利342.8億元亦創新高，年增31.45%，EPS達2.12元。子公司玉山銀全年獲利327.35億元，突破300億元關卡，為主要獲利動能。

永豐金12月單月稅後純益15.65億元，全年稅後純益265.02億元，創歷史新高紀錄，EPS為1.97元，主要受惠永豐銀、永豐金證券獲利穩健成長，且於114年10月起認列京城銀行獲利。

台新新光金12月單月獲利34.6億元，全年獲利373.6億元創新高，年增86.15%，EPS為1.91元。其中，台新銀受惠核心業務獲利動能持續成長，全年獲利213.9億元，持續創新高。

凱基金12月獲利17.58億元，全年獲利300.13億元，年減1成，EPS為1.74元。凱基人壽延續保單銷售動能，全年新契約保費年增超過3成，不過12月需提存59.2億元一次性增提到外匯價格變動準備金，因此人壽單月呈現小幅虧損，凱基銀行與凱基證券全年獲利穩健，皆有雙位數成長。

4大公股金控方面，114年兆豐金稅後淨利350.96億元、創新高，年增0.95%，EPS達2.37元，續居公股龍頭；第一金全年稅後淨利269.33億元、也寫歷史新高，年成長6.21%；華南金全年稅後淨利264.24億元、亦創新高，年成長14.28%；合庫金全年稅後淨利214.29億元，同步改寫新高紀錄。（編輯：潘羿菁）1150112