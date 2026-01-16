13家金控2025全年純賺5863.2億元，誰是獲利王？一圖看懂

2025年上市13家金控獲利出爐，稅後盈餘總計5863.2億，富邦金(2881）奪下冠軍，中信金（2891）蟬聯單月王，玉山金（2884）登成長王。最受矚目的台新新光金（2887）合併首年綜效顯現，獲利大幅躍升，成為市場新亮點。

2025年台灣金融業迎來關鍵轉折點，尤其有台新金控與新光金控的金金併、永豐金控併購京城銀與匯立證券、玉山金控完成併購保德信投信以及接下來將迎親三商美邦人壽，不禁讓外界好奇，金融股產業的整體格局是否重新洗牌，又會在今年帶給股民什麼樣的驚喜。

2026年1月12日，13家上市金控全數公布2025年度獲利成績單，10家獲利正成長，8家創史上新高，是豐收的一年。中信金穩坐「單月獲利王」的寶座，2025年12月以62.68億元的表現傲視群倫；富邦金控即便面臨匯率與市場震盪，但2025全年累計賺進1208.5億元，每股稅後盈餘（EPS）高達8.36元，穩坐連17年蟬聯大贏家。

台新新光去年稅後賺373億元、累計EPS 1.91元

然而，進一步觀察，今年獲利最亮眼的莫過於玉山金控與兆豐金控。玉山金以全年度31.44％的獲利年增率，成為當之無愧的「累計成長王」，EPS來到2.12元，且過去五年仍維持派發股票和現金股息，在成長性與配息力之間取得極佳平衡。兆豐金則展現了官股龍頭的爆發力，2025全年稅後純益衝上350.9億元，EPS2.37元，這股氣勢，讓市場對其未來的配息空間充滿想像，對於尋求穩定現金流的存股族具備強大吸引力。

市場最關心的焦點，莫過於合併後的台新新光金。2025年累計稅後淨利達373.6億元、EPS 1.91元的表現，不僅讓其直接躋身金控第一梯隊，更凸顯出「銀行」與「壽險」雙引擎互補的絕佳化學反應。

在過去，台新金的獲利高度仰賴「台新銀行」，雖然具備極強的數位金融能力與財富管理韌性，但在資產規模的爆發力上受限。如今，新光金的加入補足了最後一塊拼圖。觀察去年12月自結數據，台新銀行在金融波動中依然貢獻18.1億元的穩健淨利，扮演金控獲利的防禦底盤；而新光人壽則在整併後展現「攻擊火力」，單月貢獻12.3億元獲利，展現出資產重組後的爆發力。

一位機構法人指出，這種「一剛一柔」的組合，正是投資人應關注的綜效：台新銀行擁有極高質量的客戶黏著度與數位通路，能為新光人壽龐大的保險產品線，提供強大的銷售管道；而新光人壽高達數兆元的資產規模，則為金控提供了長期資金儲備與多元化的投資收益。這種「以銀養險、以險壯銀」的模式，讓台新新光金在面對2026年即將接軌的IFRS 17與TW─ICS雙軌財報新制壓力時，具備比單一壽險型金控更強的資本韌性。

玉山金以全年度31.44％的獲利年增率，成為當之無愧的「累計成長王」。黃菁慧攝

高殖利率指標股：中信金、國泰金、富邦金

然而，投資人最關心的，還是股市已上三萬點，若以股價相對穩定的金融股未來的「股利派發」率作為布局核心，富邦金憑藉近五年平均10％的高殖利率，依然是高資產族群的首選。而國泰金EPS達７.08元、殖利率約5.43％；中信金雖EPS達4.08元，年增率11.93％，但其平均殖利率約4.91％，皆屬於穩健成長型。

相比之下，證券龍頭金控元大金以2.74元的EPS，加上目前台股屬於牛市，成交量高，成為追求高息與資本利得投資人的優質選項。永豐金與華南金表現同樣不俗，永豐金全年獲利265.02億，年增達18.84％，展現出強勁的成長力道，EPS1.97元。華南金全年獲利264.24億，年增14.28%，EPS達1.9 元。

對於台新新光金的股東而言，2026年的股利政策更具期待感。公司管理層已在法說會釋出風向，表示將以現金股利為主，且金額可望優於往年。在目前EPS 1.91元的基礎下，若配息率能維持同業水準，預估殖利率具備5％至6％的競爭力。搭配台新銀行、新光銀行目標於2026年底完成系統整併的利多，其目前本益比仍處於甜蜜區間。

由於金管會外匯新制上路，各家壽險都需要將2025年底稅前盈餘的30％提存外匯價格變動準備金，以因應七成以上資金換成美元擺在海外造成匯率避險風險，一次性提列在12月，導致單月獲利大縮水。

2025金控成績單兩大投資訊號：銀行型金控、併購題材

總結來看，2025年的金控獲利成績單，透露出兩個關鍵的投資訊號：一是「銀行型金控」在目前的利率環境下展現了優於壽險型的穩定度，中信金與兆豐金便是代表；二是「併購題材」帶來的位階躍升，台新新光金的表現已證明合併確實能提升競爭力。

在金控獲利與配息水準明朗化的當下，高成長王的玉山金與高息王富邦金，以及具備轉機性的台新新光金，或許是接下來除權息旺季中掌握獲利與配息的雙贏契機的潛力贏家。

13家金控2025獲利成績單一次看

股號 金控公司 累計 EPS（元） 累計獲利（億元） 2025年均現金殖利率 2881 富邦金 8.36 1208.5 4.84％ 2882 國泰金 7.08 1079.9 5.43％ 2891 中信金 4.08 806.19 5.49％ 2885 元大金 2.74 365.21 4.55％ 2886 兆豐金 2.37 350.96 3.97％ 2884 玉山金 2.12 342.87 3.87％ 2890 永豐金 1.97 265.02 3.74％ 2887 台新新光金 1.91 373.6 5.15％ 2880 華南金 1.9 264.24 4.41％ 2892 第一金 1.87 269.33 3.38％ 2883 凱基金 1.74 300.13 5.20％ 5880 合庫金 1.36 214.29 2.86％ 2889 國票金 0.63 22.96 2.06％

資料來源：各公司，Goodinfo