



「2025彰化縣媽祖祈福文化節」將於11月21日至23日在社頭枋橋頭天門宮盛大舉行，今年共有13尊媽祖齊聚一堂，為地方祈福庇佑。今（7）日上午舉辦活動宣傳記者會，由彰化縣長王惠美、爐主宮廟社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊及縣內12間宮廟代表共同宣布活動即將登場，邀請民眾「來拜媽祖、遊彰化」。

13尊媽祖齊聚社頭祈福，2025彰化縣媽祖文化節盛大登場。圖／記者鄧富珍攝

王惠美縣長表示，今年由枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，適逢建宮270週年，特別結合舉辦文物特展，展出珍貴的泥塑千里眼與順風耳，適合親子與學校參觀。活動規劃四大亮點，包括13宮廟平安符集章活動、明華園歌仔戲《紅塵菩提》與即將成真火舞團演出、祈福晚會及大型桌遊互動「祈福走透透」，讓宗教文化與在地產業相互結合，展現彰化多元風貌。

王縣長指出，感謝13間宮廟與地方單位的協力，媽祖祈福文化節不僅展現信仰力量，也帶動地方觀光與經濟。同時呼籲民眾響應「彰化GO購」活動，於社頭消費滿額即可多得抽獎序號，有機會贏得SUZUKI JIMNY與多項大獎。

活動三天內容精彩，21日上午舉行13宮廟駐蹕典禮，晚上由孫翠鳳領銜明華園演出開幕；22日媽祖車行繞境社頭街區，晚間欣賞火舞團國際表演；23日下午聯合祈福典禮並擲筊決定明年爐主，晚上壓軸祈福晚會邀請知名歌星演唱與摸彩，氣氛熱鬧。

創建於1755年的枋橋頭天門宮，是社頭地區信仰中心，象徵庄頭團結護庄的精神。王縣長誠摯邀請全國民眾蒞臨彰化，感受媽祖慈悲能量，體驗信仰與文化的魅力。

社頭板橋頭天門宮媽祖文化館揭牌。圖／記者鄧富珍攝

