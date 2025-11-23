13尊媽祖齊聚社頭！芳苑普天宮獲2聖杯接任2026爐主

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「2025彰化縣媽祖祈福文化節」今（23）日邁入第三天，主辦單位在社頭枋橋頭天門宮舉行聯合祈福典禮，13間宮廟一起向媽祖擲筊請示下一屆爐主，最終由芳苑普天宮以2個聖杯脫穎而出，確定接下2026年爐主。

「2025彰化縣媽祖祈福文化節」在社頭枋橋頭天門宮舉行聯合祈福典禮，經擲筊決定，由芳苑普天宮獲得2個聖杯，接任2026年度爐主宮廟。（縣政府提供）

「2025彰化縣媽祖祈福文化節」熱鬧進入第三天，今（23）日下午在社頭枋橋頭天門宮迎來重頭戲─聯合祈福典禮。13間宮廟的媽祖聖駕齊聚，場面壯觀，主事人員依循傳統，逐一向媽祖擲筊請示明年的爐主宮廟。最終由芳苑普天宮獲得2個聖杯，順利接任2026年爐主，現場掌聲不斷。

廣告 廣告

王惠美表示，文化節連續三天活動即將圓滿落幕，非常感謝天門宮主委劉清尊和團隊一年來的籌備，也特別感謝13間宮廟昨日在社頭街區遶境祈福，引發地方熱烈參與。「有13尊媽祖一起賜福，相信今年彰化一定更平安！」王縣長也提到，晚會人潮非常踴躍，宮廟、鄉公所與農會都合力協助，讓大家感受到濃厚的在地熱情。

「2025彰化縣媽祖祈福文化節」在社頭枋橋頭天門宮舉行聯合祈福典禮，經擲筊決定，由芳苑普天宮獲得2個聖杯，接任2026年度爐主宮廟。（縣政府提供）

今年又剛好是「社頭枋橋頭天門宮270週年」的重要里程碑，天門宮也特別在2樓打造「媽祖文物館」，吸引不少民眾前往參觀。王縣長也祝福明年的爐主——芳苑普天宮，能延續媽祖慈悲精神，「把媽祖文化推得更遠、讓香火更旺！」

天門宮主委劉清尊說，非常感謝13間宮廟的主委、副主委與所有執事人員通力合作，今年活動非常成功，帶來大量人潮，是全體共同努力的成果。他也恭喜芳苑普天宮接任明年爐主。

芳苑普天宮副主委洪宗從表示，感謝所有宮廟彼此協助，也誠摯邀請大家明年到芳苑共襄盛舉。

「2025彰化縣媽祖祈福文化節」在社頭枋橋頭天門宮舉行聯合祈福典禮，經擲筊決定，由芳苑普天宮獲得2個聖杯，接任2026年度爐主宮廟。（縣政府提供）

文化局指出，媽祖祈福文化節每年第三天都會透過擲筊選定下一屆爐主，這不僅是宗教儀式，也是行銷地方的重要推力。過去擔任爐主的伸港福安宮、王功福海宮、二林仁和宮、員林福寧宮，以及今年的天門宮，都成功帶動地方觀光與產業。

明年活動將由芳苑普天宮主辦，縣府將在接下來的一年與宮廟、公所及地方各界合作，推動觀光、文化與在地產業，讓更多人看見彰化的魅力。