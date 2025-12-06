13屆台灣國際觀鳥馬拉松240鳥友參賽創新高

▲第十三屆台灣國際觀鳥馬拉松，6日在嘉義布袋濕地生態園區舉行，國內外240鳥友參與。（圖／主辦單位提供）

[NOWnews今日新聞] 時序入冬，東北季風為台灣帶來大量候鳥棲息，雲嘉南濱海地區已成為生態賞鳥熱點！交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景管理處表示，已有近4千隻黑面琵鷺現身於鰲鼓溼地、布袋濕地及七股鹽田，場面壯觀，全球稀有的諾氏鷸也連續十年來台現身。這些遠道而來的飛羽，正以最美姿態，迎接在嘉義布袋濕地生態園區舉行的第十三屆「台灣國際觀鳥馬拉松」。

雲嘉南濱海國家風景區管理處徐振能處長表示，已辦理13屆的台灣國際觀鳥馬拉松，熱度逐年增加，一開放報名幾乎「秒殺」額滿。今年特別將組數從去年的30組倍增至60 組，吸引來自國內外共240位鳥友參與，創下新高紀錄。

廣告 廣告

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處徐振能處長與鳥友合影。（圖／主辦單位提供）

其中，將近半數是來自外縣市，年齡層橫跨7歲至85歲，親子組更高達14組，另外還有來自香港、阿根廷、美國、韓國、日本、菲律賓及印尼等7個國家的國際隊伍參與，顯示觀鳥活動已從專業領域拓展為全民、全球共享的生態休閒運動，儼然是大眾化的綠色旅遊。

參賽隊伍中，有一組來自雲林的親子組，從第1屆就開始參加，爸爸表示：平日就常參加戶外生態活動，之所以熱衷參加觀鳥馬拉松活動，是因為在這裡不像在山林中賞鳥，只能用高倍率望遠鏡或相機去觀察，在雲嘉南濱海是可以隨時就觀察到多樣的鳥種和自然生態，甚至在路邊用肉眼就可以看到鳥類聚集在潟湖、鹽田畫面，真是賞心悅目。

▲雲嘉南濱海地區有大量候鳥棲息，已成為生態賞鳥熱點。（圖／主辦單位提供）

今日天氣晴朗，除了在布袋濕地生態園區能夠觀賞到眾多鷸鴴科鳥種及多元生態外，在七股賞鳥亭、新岑公園、椬梧滯洪池等景點，皆可以看到參賽選手穿戴著專業觀鳥設備專注賞鳥，顯見雲嘉南濱海地區自然生態的豐富性及鳥類資源的多樣性。

今年活動多元且創意十足，雲嘉南管理處推出象徵濕地精神的黑面琵鷺塗裝吉普車，藉由活動展現臺灣在國際觀鳥舞台的重要地位，並以行動落實「生態保育、觀光發展與國際合作」願景，向世界傳達臺灣守護自然、永續共榮的決心與實力。更多活動資訊，可上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「綠能誠信」耶誕樹點燈 幸福公示宜居花鄉后里

「創意台中」黎明新村登場 一場可閱讀、參與的無牆展覽

挑戰「2026光境半程馬拉松」 早鳥報名享優惠再抽獎