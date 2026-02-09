13年不間斷送暖行動 劉和然肯定同濟會成為弱勢家庭後盾

248260209a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

農曆春節前夕，新北市政府社會局與長海國際同濟會7日共同舉辦第13屆「寒冬送暖、關懷兒童」活動，透過年節圍爐與物資關懷，陪伴弱勢家庭迎接新年。活動邀請板橋、中和、新店、永和、蘆洲、樹林、鶯歌、泰山、五股、林口、新莊、三重等12個行政區，約600位弱勢家庭成員參與。新北市副市長劉和然出席活動，頒發感謝牌並與同濟會會員一同上菜，展現公私協力、攜手送暖的行動力。

劉和然表示，送暖活動已持續13年，這段時間的陪伴，等同於陪著一名孩子從小學一路走到大學一年級，而長期穩定的支持，正是弱勢家庭最需要的力量。他感謝長海國際同濟會多年來不間斷投入，成為許多家庭成長過程中重要的後盾，也讓社會支持網更加穩固。

長海國際同濟會會長黃進源指出，活動能連續辦理13年，仰賴會員長期投入與穩定支持，希望在年節期間為弱勢家庭提供實質協助，今年現場準備60桌年節餐宴，並致贈每戶500元春節紅包，協助家庭分擔過年開銷，讓團圓時刻更加安心，也讓孩子在溫暖氣氛中迎接新年。

劉和然進一步表示，本次活動除長海國際同濟會會員全力支持，也結合同濟會北二區各會、同濟兒童基金會與多位社會善心人士共同參與，並由李富湧前會長伉儷規劃義演節目，讓活動內容更加豐富，充分展現民間力量與政府合作的成果。市府未來將持續與民間團體攜手合作，擴大社會支持網絡，讓更多市民在需要時獲得即時協助。

新北社會局表示，為進一步提升照顧品質，今年同步升級福袋內容，每份物資價值約1350元，由長海國際同濟會精心規劃，包含白米、麵線、米粉、泡麵等主食，搭配沙拉油、西螺醬油、玉米罐頭等民生用品，並提供毛毯、口罩、牙膏牙刷組、沐浴乳等生活必需品，另準備捲心餅與沙其馬，照顧家庭與兒童需求。

照片來源：新北市政府社會局提供

