13年前先看到子瑜！恩師淚曝情誼遭酸蹭熱度 直球回嗆「會蹭到你下地獄」

嘻小瓜是周子瑜的舞蹈老師。（圖／Threads／kuakua_0629）

南韓人氣女團TWICE成員周子瑜出道十年，日前首度在家鄉高雄舉辦個人演唱會，圓滿落幕後更宣布將於明年三月登上台北大巨蛋，引爆全台粉絲熱潮。當年帶領子瑜踏入舞蹈世界的恩師嘻小瓜（謝紹宸），也特地到場應援，並在社群平台Threads發表長文，回憶兩人13年前的緣分，卻引來酸民批評，對此，嘻小瓜也直球回嗆了。

嘻小瓜透露，子瑜初次踏進舞蹈教室時只是個安靜、害羞的女孩，然而僅僅半年，她就展現出過人的舞蹈天分與台風。他回憶：「當時在成果發表會，我破例讓她站上C位，連宣傳照和結尾定格都是她站中間。」他自豪地說：「我可以大聲地說，是我先看到的！」

周子瑜回到家鄉開唱。（圖／翻攝IG／thinkaboutzu）

伴隨著子瑜爆紅，嘻小瓜鮮少發私下見面的照片，就怕引來酸民質疑在「蹭熱度」、「不熟」等流言蜚語，但他也坦言真的是很珍惜這段友情。果然，貼文一出後，有網友在底下留言「13年了，到現在還在蹭。」對此，嘻小瓜正面回嗆：「會蹭到你下地獄當天。」

他也在文中提到，看見子瑜站上高雄舞台，內心相當激動，「演唱會當下我忍住沒在現場哭，但回家後忍不住爆哭。」他感性寫下：「謝謝妳一直堅持著，謝謝妳一直努力著，謝謝妳一直相信著，謝謝妳讓我也充滿動力。」

