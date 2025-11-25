13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的

嘻小瓜驕傲說道，子瑜當年是他先看到的。（翻攝子瑜、嘻小瓜IG）

韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。

13年前學舞女孩 如今是TWICE子瑜

嘻小瓜發文表示，子瑜13年前來到他的舞蹈教室，當初默默的跟他學習舞蹈，直到半年後教室成果發表會，他覺得子瑜非常的高很適合站中間，也不知道為什麼就很喜歡她，所以就決定讓她站在C位，宣傳照、甚至end pose都是，而最終子瑜順利出道，就是現在看到的「TWICE-子瑜」。

廣告 廣告

子瑜以前舞蹈教室成果發表會站C位。（翻攝嘻小瓜IG）

嘻小瓜表示，自己能大聲說「是我先看到的」，言語中滿是驕傲，儘管自己每次發出演唱會照片或私下見面照片，可能遭網友酸「蹭」「不熟」等，但自己相當珍惜此段友情，「不想藉由社群媒體來證明，我們的友情或者熟悉度！」

子瑜讀信太感人 嘻小瓜爆哭

子瑜在台灣開演唱會，直呼回家真好。（翻攝子瑜IG）

談到子瑜回到家鄉演出，嘻小瓜雖因為要提前到後台等待無法坐到最後，但他回家一讀子瑜唸的信直接感動到爆哭，「謝謝妳一直堅持著，謝謝妳一直努力著，謝謝妳一直相信著，謝謝妳讓我也充滿動力」；同時嘻小瓜也喊話網友們繼續喜歡子瑜，相約明年台北「不見不散」

「這段友情像是奇蹟般的相遇，很感動」嘻小瓜感謝子瑜父母親，笑說他們非常照顧自己，除了常常請他吃飯外，也非常照顧他的「臉」，回南部都會去醫美診所報到。

更多鏡週刊報導

5.5萬名粉絲塞爆世運主場館 TWICE演唱會震撼照曝光！官方一句話暖哭大家

不只TWICE！大咖歌手齊聚高雄開唱 捷運單日運量35萬人次創今年新高

誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣