13年前就站C位！子瑜恩師嘻小瓜曬合照：是我先看到的

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國人氣女團TWICE上周末（22日、23日）首次在高雄開唱，這也是台灣成員周子瑜出道10年來第一次在自己的家鄉舉辦演唱會。現場除了粉絲、成員們的家人，當年挖掘周子瑜的恩師嘻小瓜也一同到場，表演結束後，嘻小瓜也PO出自己在後台與子瑜的合照，並寫下：「我可以大聲的說是我先看到的。」引起粉絲熱議。

周子瑜的恩師嘻小瓜也一同到場，表演結束後，嘻小瓜也PO出自己在後台與子瑜的合照，並寫下：「我可以大聲的說是我先看到的。」（圖／＠thinkaboutzu、＠kuakua_0629）

子瑜的恩師嘻小瓜昨（24）日在IG發文寫下，他每次都是發演唱會見面照片，很少發私下見面的照片，每次都會被網友質疑他在蹭流量，不過他也直言：「真的是很珍惜這段友情」，因此不想藉由社群媒體來證明彼此的友情和熟悉度，嘻小瓜也在文中幽默下：「我可以大聲的說是我先看到的！」

廣告 廣告

實際上，嘻小瓜與子瑜的緣分早在13年前就開始，當時子瑜默默地去報名了嘻小瓜的舞蹈教室，而半年後嘻小瓜也因為看到了子瑜優點，決定讓她在成果發表會時站在C位，最後子瑜也成功在JYP 娛樂推出的社內選秀節目《SIXTEEN》以TWICE身分出道。嘻小瓜也感動直言：「很榮幸跟驕傲的，能參與她的成長歷程」，也謝謝子瑜這一路上的堅持與努力。

貼文一出後，不少粉絲紛紛在底下支持嘻小瓜表示：「很難用言語去形容你對於子瑜的付出，很多都是大家看不到的，也很感動子瑜一直很尊重你這位老師」、「嘻小瓜是最沒有資格被說蹭子瑜的人」、「謝謝老師帶領子瑜跳舞，助子瑜圓夢一臂之力」。

更多FTNN新聞網報導

TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待

賴清德讚TWICE演唱受歡迎「代表台灣許多人有錢有閒」 黃國昌：更多繳不起房租養不起小孩的年輕人

子瑜撂台語「我很想你們」！曝彩瑛缺席很內疚 TWICE驚喜宣布「3月大巨蛋加場」連唱2天

