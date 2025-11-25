13年前就讓子瑜站C位！嘻小瓜曬照喊「是我先看到的」

TWICE首度到高雄開唱，子瑜昔日舞蹈老師嘻小瓜到場力挺並曬後台合照。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）





TWICE出道10年首度全體來台，在高雄世運主場館開唱。台灣成員周子瑜昔日舞蹈老師嘻小瓜也特地到現場應援，並在演出後曬出與子瑜後台合照，在社群發文感性回憶兩人13年前的相遇，直呼「我可以大聲說，是我先看到的。」

嘻小瓜在IG發文表示，13年前子瑜還是國中生時到他的舞蹈教室學舞，當時就覺得她特別亮眼。半年後教室舉辦成果發表會，他因為子瑜身材高挑、舞台感強，加上莫名的欣賞，決定讓她站在隊形正中央，從宣傳照到結尾定格都安排她「C位」。

廣告 廣告

嘻小瓜在IG上回憶並分享了子瑜13年前站上 C 位表演的畫面。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

嘻小瓜在IG上回憶並分享了子瑜13年前站上 C 位表演的畫面。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

嘻小瓜在IG上回憶並分享了子瑜13年前站上 C 位表演的畫面。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

嘻小瓜在IG上回憶並分享了子瑜13年前站上 C 位表演的畫面。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

隨著子瑜成為世界級女團成員，嘻小瓜坦言自己既榮幸也驕傲，覺得能參與她早期的成長是一段珍貴緣分。這次看到學生終於回到家鄉舞台，他更是情緒激動，回家重讀子瑜寫給他的信後忍不住落淚，感謝對方一路堅持與努力，也讓自己獲得繼續前進的動力。

不過貼文曝光後，有部分網友質疑他「蹭流量」或「不熟」，嘻小瓜也在貼文中正面回應，強調自己一直很少公開私下合照，是因為珍惜這段情誼，不想靠社群證明友情。嘻小瓜最後也向粉絲喊話，希望大家能持續支持子瑜，期待未來在台北場再相見。



【更多東森娛樂報導】

●陳匡怡金馬夜揭張孝全追求內幕 批：不想承認被追求過

●TWICE開唱 周子瑜母親送奶茶、鳳梨酥滿滿家鄉味

●TWICE 9缺1！子瑜：彩瑛很自責 明年3月大巨蛋「全員到齊」

