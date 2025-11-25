13年前看見子瑜！舞蹈恩師曬舊照遭酸「蹭」狠嗆酸民：會蹭到你下地獄
娛樂中心／綜合報導
南韓超人氣女團TWICE成員周子瑜出道10年首度高雄開唱上周圓滿結束，更宣告明年3月攻上台北大巨蛋，掀起全台熱潮。子瑜在台時的舞蹈恩師嘻小瓜（謝紹宸）也親赴現場應援，並在社群Threads 曝光一篇真情貼文，回憶起自己與子瑜 13 年前的師徒緣分。他更興奮寫下：「那時候我就覺得她很亮眼、很特別，我可以大聲地說——是我先看到的！」
嘻小瓜透露，13年前子瑜還只是個害羞的女孩，第一次踏進自己的舞蹈教室時十分安靜，不過卻在短短半年內展現出驚人的節奏感與舞台潛力。當時他決定在成果發表會中，破例讓子瑜站上團體C位，「也不知道為什麼就很喜歡這個女孩，所以就決定讓她站在C位，宣傳照，end pose都是。」沒想到，這位當年的小女孩，後來真的成為全球知名偶像。
嘻小瓜也提到，自己多年來鮮少公開發與子瑜私下見面的照片，因此備受質疑想「蹭」或「不熟」，對此他直言：「但我真的是很珍惜這段友情，所以不想藉由社群媒體來證明，我們的友情或者熟悉度！」
這次親眼見證子瑜返鄉開唱，嘻小瓜坦言自己情緒激動，「直接爆哭，我不敢在外面哭泣，但演唱會當下內心真的非常非常激動！」，嘻小瓜貼文最後他感性寫下：「謝謝妳一直堅持著，謝謝妳一直努力著，謝謝妳一直相信著謝謝妳，讓我也充滿動力。」，然而該文一出，仍被部分網友酸言「蹭熱度」，對此嘻小瓜也忍不住正面回應：「會蹭到你下地獄！」
