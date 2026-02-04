13年外遇傷痕在生死前放下！陸元琪向袁惟仁道歉全文曝光

記者林宜君／台北報導

資深音樂人袁惟仁（左）離世後，前妻陸元琪（右）罕見以溫柔筆觸說出埋藏心底多年的心聲。（圖／翻攝自袁惟仁、陸元琪FB）

一段糾纏多年的婚姻恩怨，在生死面前選擇落幕。資深音樂人袁惟仁離世後，前妻陸元琪罕見以溫柔筆觸說出埋藏心底多年的心聲，選擇放下仇恨，也為過往向對方致歉。「小胖老師」袁惟仁於2日辭世，消息曝光後，子女陸續在社群平台發文悼念，寫下「若有來世，還要當一家人」的話語，令外界動容。前妻陸元琪轉發孩子貼文後，隨即在臉書獨自發聲，首度以平靜心境回顧這段破碎的婚姻。

陸元琪在臉書獨自發聲，首度以平靜心境回顧這段破碎的婚姻。（圖／翻攝自陸元琪FB）

陸元琪臉書全文如下：

收到消息

我們都變成了一二三木頭人

唯一流動的是 眼淚

工作室堆滿了新到的貨

有我的 有女兒的

但我們的腦子指揮不了身體

無法工作

新的一週 新的開團 我也無法繼續上架

晚餐時

我們開始說話..

開始找出舊照片..

帶著思念

一邊笑 一邊哭

孩子們跟爸爸的合照真的很少

更別說是一家四口的合照..

我本來不想對外說什麼我的心情

可是經過一晚

翻騰了所有的回憶

我還是有話想對祢說….

謝謝祢曾經這麼愛我

這首歌是在我面前完成的

也因為看著祢抱著吉他彈啊唱著的寫著這首歌

我們走進了愛情裡

簽字後的日子非常辛苦

什麼光怪陸離的事都能讓我遇到

而解決事情都需要大筆的花費

為了維持收入

我上節目講出我們之間最不愉快的事情

這些畫面一直被截圖出來寫成文章

讓祢被罵..

在這裡

我誠懇的跟祢道歉

希望祢能理解我當初的難

我們的愛情來得很快

生兩個孩子 養一隻狗 是我們的夢想

卻在夢想成真時 愛情走了樣

只有我們彼此心中才知道對方對自己有多重要

我說的是 至今還是一樣

祢離開的前一晚家裡只有我一個人

忽然在客廳裡聞到了熟悉的煙味….

祢 回來了嗎？

我開始對著空氣跟祢說話

把這些年的委屈跟快堅持不下去的心情都講給祢聽..

女兒問我：媽咪妳有沒有想過要出家？

我回答：我所有的試煉可能比出家人的修行還困難。

前年 媽媽跟姊姊還有抱抱都走了

現在 祢也正式的離開我們了

謝謝祢留下一對那麼好的子女給我

我們的孩子是那麼的不一樣

孩子們被我們的悲歡離合灌溉成超齡的懂事

我們都該安慰

孩子們記得的都是祢的好

所有的怨 早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號

那次的見面

一眼萬年

究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣…

幾輩子後

又會有什麼因 讓我們再次相遇呢？

小胖與小琪…

小小胖與小小琪…

還有那隻可愛的抱抱

可以在來世重新再考一次這輩子我們沒有考好的習題嗎…

小胖

謝謝我們的相遇

謝謝祢給了我兩個孩子

謝謝祢帶給我所有的考題

謝謝祢讓我成為一個無堅不摧的媽咪

今天

兒子打起精神上班去

女兒去把最愛的指甲卸掉，拿出祢留給她的吉他，準備開始練習祢教給她的一切。

而我

在寫完這篇後也要打起精神開始工作

因為我們知道

當我們開始正常運作

才是祢想要看到的

彷彿又聽到祢在耳邊說：

悲傷是因為微笑出去旅行了～

加油好嗎。

陸元琪與袁惟仁結縭14年，婚姻於2016年畫下句點。（圖／翻攝自陸元琪FB）

陸元琪與袁惟仁結縭14年，婚姻於2016年畫下句點。陸元琪過去曾公開揭露，對方長達13年的外遇，甚至在女兒出生僅3個月時，第三者直接向她「要人」，成為她人生最沉重的傷口。陸元琪也曾在節目中提到，婚姻後期幾乎獨自承擔育兒責任，袁惟仁原本承諾離婚後會負擔孩子撫養費，卻最終未能兌現，讓她只能一肩扛起家計，獨力扶養2名子女長大成人。

然而，怨恨並未伴隨陸元琪走到人生盡頭。2018年袁惟仁在上海因腦溢血緊急送醫時，陸元琪選擇放下過往，帶著孩子前往探視。陸元琪在貼文中坦言，孩子們只記得父親的好，早已放下傷痛，而她自己，也在那趟上海行程中，為所有怨懟畫下句點。

