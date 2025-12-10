13年投入3.1億！這家讓5萬名孩子勇敢追夢 助偏鄉孩子翻轉未來

財經中心／余國棟報導

湖口工業區的新住民孩子從看不懂樂譜，到在追夢計畫支持下登上合歡山、甚至海外舞台演出。（圖／安麗）

安麗希望工場慈善基金會舉辦「安麗公益影響力記者會」，以「看見未來．前進夢想」為主題，發表13年來的教育公益成果，並進行十組追夢計畫獲選團隊的盛大頒獎。會上特別邀請到歷屆獲獎團隊代表分享經驗。

基金會透過三大計畫，從照顧到培力給予缺乏資源的青年兒少不同階段的支援，這些計畫得以持續，92%的捐款來自安麗直銷商夥伴的愛心支持，累計投入超過 3.1 億元、動員逾 1.2萬名志工，陪伴5.2萬名青年兒少一同前行，

「愛陪伴課輔計畫」專注課後照顧與課業輔導，目前已在全台資助 31 個據點，支持超過 1.9 萬名孩子在放學後仍能有人陪伴與輔導，每年夏令營更有直銷商志工親自參與陪伴。「追夢計畫」鼓勵孩子勇敢嘗試追夢，累計協助97 件提案追逐夢想、影響逾萬名青年兒少，許多孩子因此站上更大的舞台。「愛培育潛能開發計畫」透過直銷商擔任志工講師，協助超過5,000名學生學習處理壓力、正向思考，在體驗中認識自己。三大計畫相互串聯，共同為偏鄉孩子打造能夠「走向更好生活」的道路。

安麗希望工場慈善基金會董事長林彥秀表示，每個孩子不論起點如何，都擁有照亮未來的潛能。她強調基金會堅持愛心最大化原則，基金會的行政費用僅占募款所得的 1%，其他相關運營及行銷等費用皆由安麗公司支付，讓每一分來自捐款人的善意，都用在需要資源的孩子身上。

新竹縣中正國中蘇宜慧主任分享，湖口工業區的新住民孩子從看不懂樂譜，到在追夢計畫支持下登上合歡山、甚至海外舞台演出。花蓮海星高中張致瑋教練也提到，Kabaddi隊四度獲得計畫支持，從地方小隊躍升國際舞台，更有隊員進入國家培訓隊、獲得總統教育獎。臺灣木想傢人才培育協會創辦人王嘉納則透過木工課程，幫助面臨「留鄉或離鄉」掙扎的孩子看見家鄉可能性。這些故事共同證明，只要願意踏出第一步，每個看似微小的夢，都能長出改變未來的力量。

