13年持續善行送暖弱勢家戶 唐氏症基金會捐贈702份年菜





「財團法人中華民國唐氏症基金會」28日於桃園市政府1601會議室舉行捐贈年菜儀式，捐贈總價值超過新臺幣62萬元的年菜702份，由市長張善政代表接受。

張善政市長在市府社會局長陳寶民、婦幼局長杜慈容陪同中與會，財團法人中華民國唐氏症基金會董事長林正俠、興毅社會福利慈善事業基金會執行長何明修等均到場參加。

「財團法人中華民國唐氏症基金會」捐贈年菜予桃園市政府，市長善政向基金會董事長林正俠表達感謝。









張善政表示，感謝唐氏症基金會捐贈年菜予市府，充分展現對弱勢族群的關懷與支持。基金會已連續13年不間斷投入愛心捐贈，透過完善的媒合與協助機制，讓善心資源送達需要的家庭，為許多弱勢家戶帶來實質幫助，也為歲末年終注入溫暖與希望。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，身為唐氏症孩子的父親，更能深刻體會身心障礙家庭在生活中的辛勞與不易。林董事長指出，基金會多年來持續於母親節、中秋節及農曆春節前推動年菜募集行動，今年共募集10,200份年菜，除提供全臺28所特殊學校外，也送達臺北、新北、桃園、臺中、高雄、屏東及馬祖等地，期盼讓更多家庭在重要節慶期間都能安心圍爐、溫馨過年。

「財團法人中華民國唐氏症基金會」捐贈年菜予桃園市政府大合照。

社會局表示，本次捐贈年菜將由社會局統籌分配，發送對象包含身心障礙者家庭、低（中）收入戶、經濟弱勢家戶、社區關懷據點長者、小衛星弱勢兒少及遊民等，讓弱勢家戶在春節期間同樣能感受團圓溫暖與社會支持。另也歡迎有意捐贈物資或參與公益的民眾與企業，洽詢社會局安家實物銀行，或透過「做好事公益平臺」進行線上捐款、捐物及志工服務，共同為弱勢族群盡一份心力。

