13年最大轉職潮啟動 46%已投履歷

[NOWnews今日新聞] yes123求職網進行「馬年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，受到薪水太低、沒有發展性等原因影響，發現有轉職念頭比例的上班族創下13年同期新高，勞動市場上招募意願同樣也創下13年新高，餐旅、科技、批發零售業等產業徵才意願高。

yes123求職網說明，即使在此次季度調查當中，企業徵才的月薪條件，平均落在超過4萬塊的水準，不少人仍然有著一顆「異動」的心，合計有95%的上班族透露，「有計畫」在馬年第一季換工作，其中又分成了49%為「尚未開始投履歷」；46%為「已開始投履歷」，屬於比較積極想跳槽的上班族。總的來說，有轉職念頭的比例，不但多過前一季(Q4)的87.3%，還略高於蛇年同期的94.3%，更創下13年來同期新高，宣示馬年的「年後轉職潮」正式啟動。

在「跳槽主因」方面，在可複選狀況下，依序包括了：「現在工作的薪水太低」(50.3%)、「覺得公司未來沒有發展性」(46.8%)、「擔心所處行業的前景」(40.3%)，以及「太久沒有調薪」(35.6%)、「想要轉行或創業」(34.5%)。導致勞工第一季想離職的其他原因，又分別有：「工作量太大」(29.1%)、「工作時間太長」(24.7%)、「工作壓力太大」(23.7%)，以及「擔心被裁員減薪或放無薪假」(22.6%)、「與同事、上司相處不融洽」(21.5%)。

調查也提到，有高達93.7%的企業透露，在2026年第一季有徵才計畫，比例不但多過前一次調查，也高於蛇年首季的93.3%，更創下13年同期新高。若以「產業別」進行交叉分析，2026年Q1企業「徵才意願較高」的行業，主要依序有「餐飲住宿與休閒旅遊」(98.2%)、「科技資訊」(96.9%)、「批發零售與貿易」(95.8%)，以及「金融保險與會計統計」(95.5%)、「傳統製造業」(94%)。

這也代表其餘6.3%的企業，在馬年首季並「無徵才計畫」，其中又分成：2.9%為「沒有徵才計畫，也沒有裁員計畫」；剩下的3.4%為「沒有徵才計畫，但有裁員計畫」。

至於第一季應徵新員工的原因，主要依序為「一直處於缺工狀態」(37.7%)、「無擴編，單純填補人員離職空缺」(22.1%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(20.8%)、「公司擴點、展店而擴編」(19.4%)，所以合計「要擴編」的企業，比例有40.2%。平均而言，每一家企業對人才的需求為17.3人，規模大於前一季的13.6人，也多於去年同期的16.6人。

觀察前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，各大產業在求才方面，馬年第一季屬於「內熱外溫」：除了有外銷急單效應，迎接解封的後疫情時代，內需型企業觀望氣氛淡化，搭配過年與寒假商機，民生消費市場轉趨熱絡，加上三月份開始的「校園徵才季」，勞動市場依舊處於「事求人」的缺工狀態。

