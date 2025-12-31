13年未調終解凍 教師「3大加給」：導師費提高1000元、鐘點費增20%

教育部今（31）日召開記者會，宣布全面調漲教師鐘點費與導師費，漲幅達20％，成為歷年來最大幅度調整。全國代理暨代課教師產業工會對此表示肯定，認為這次調整展現政策誠意，堪稱送給教育現場的重要新年大禮。

教育部拍板兼任及代課教師鐘點費全面調增20％，國小由336元調升至405元、國中從378元調高至455元、高中由420元調升至505元，所有調增追溯自2025年9月1日起生效。相較於2022年僅5%的調幅，這次調整20％創下歷年來最大幅度，且國中小導師的職務加給已13年未調升，教育部這次宣布，高中以下導師加給將由3000元調高到4000元。

除教師鐘點費與導師費調漲，教育部也將依照教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，按照工作表現評價，增給1000元至2000元的「行政工作獎金」。

教師鐘點費宣布調漲，漲幅達20％。（圖／全國代理暨代課教師產業工會提供）

回顧歷次鐘點費調整，上一次調漲已是2022年，調漲幅度約5％，顯示教師相關津貼長期追不上物價上漲速度，一次性大幅調整，也反映過去多年累積的薪資落後的問題。

工會指出這次國小、國中及高中鐘點費均有明顯提升，不僅讓代課教師、代理教師與正式教師同步受益，也有助於改善校內教師分擔鐘點授課時的實質回饋，對於緩解教師荒、提升教育職場吸引力具正面效果。

合理的鐘點費與導師費水準，直接影響教師是否願意投入教學、承擔額外授課與導師責任。工會表示本次調整對於補足長期被忽視的鐘點與導師工作價值，具有關鍵意義，亦有助於各校在招募代課教師與調整校內人力配置時，提供更具吸引力的薪資條件。

最後，工會強調穩定且可預期的薪資調整制度，才是留住教育人力、提升教學品質的根本。期許教育部未來能進一步研擬制度化規範，建立鐘點費與物價指數（CPI）連動的定期調整公式，讓教師鐘點與導師津貼，能夠隨物價水準穩健成長，為台灣教育人力打造更具吸引力與永續性的制度環境。