13年老遊戲還在衝！《歐洲卡車模擬2》Steam同接破7萬創新高

由 SCS Software 開發的知名駕駛模擬遊戲《Euro Truck Simulator 2》（歐洲卡車模擬2），雖然發售至今超過 13 年，但最近人氣卻逆勢成長並創下新高峰。根據第三方網站 SteamDB 的數據顯示，遊戲於 11 月 30 日當天，在 Steam 平台上達到了 72,678 人的同時在線人數紀錄，超越了遊戲平時約 2 萬到 5 萬人的穩定在線數，更一舉打破了先前在 2023 年的 6.9 萬人舊紀錄，展現出這款老牌卡車模擬遊戲驚人的長壽和社群凝聚力。

歐卡2節奏慢，卻是許多玩家心中的神作。（圖源：Euro Truck Simulator 2）

而這次玩家人數飆升的主要原因，歸功於官方最近釋出的內容更新，推出了 2 個全新 DLC「Nordic Horizons」（北歐地平線）和「Forest Machinery」（林業機械）的正式發售，新增了大量新地圖、可運輸的貨物、卡車配件等，豐富的更新內容成功吸引了大量玩家回流體驗。

除了新內容的推動，目前《Euro Truck Simulator 2》也正在特賣期間，遊戲本體祭出了 75% 的大幅折扣，只要新台幣 107 元，直到 12 月 12 日為止。超低的入手門檻加上剛推出的 DLC，同樣成為人數成長的推手。雖然《Euro Truck Simulator 2》已經是一款 2012 年發行的老遊戲，但開發團隊多年來持續的進行地圖翻新和功能擴充，免費更新內容比起付費還多，證明了只要有足夠優秀的內容，經典作品依然能在競爭激烈的市場中屢創佳績。