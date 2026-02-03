13年首見！春節前流感未達流行期 開學前恐爆發B流

疾管署監測資料顯示，國內流感疫情雖呈現緩升趨勢，但尚未達到流行閾值，創下自2013年以來首次未於春節前進入流行期的紀錄。疾管署發言人林明誠表示，預估此次約會在春節期間才進入流行期，門急診就診人次將達12萬人次，並提醒開學前恐會有B型流感流行的機率。

依據監測資料，今年第4周類流感門急診就診計11萬6281人次，較前1周上升3.2%。上周新增25例流感併發重症病例，包括1例H1N1、18例H3N2、1例A未分型、5例B型，以及1例流感併發重症死亡H3N2。實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

林明誠指出，流感罕見於春節前未進入流行期，不過春節期間人潮多且群聚機會增加，呼籲長者、慢性疾病患者要接種疫苗。監測資料顯示B型流感占比自上上周17%上升至上周23.9%，雖然本季疫苗仍有保護力，但仍要注意開學前後B型流感的流行狀況。

全球流感活動度仍高，鄰近南韓及日本近期呈上升趨勢，南韓流行B型流感、日本為H3N2及B型共同流行，另香港及中國分處相對高點或中度流行。此外，東亞、西亞、歐洲、北非、美洲及加勒比海地區部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

全球近期新冠病毒陽性率略降，惟東南亞區署增加。鄰近的中國及日本疫情上升，香港、加拿大及歐洲疫情呈下降，澳洲疫情呈上下波動。目前流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家或地區如中國、香港、日本及澳洲則以NB.1.8.1占比為高。

疾管署提醒，公費流感疫苗接種數約671.8萬人次，全國疫苗尚餘約11萬劑，新冠疫苗接種累計約164.9萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.9萬人次。目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。另尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間盡速接種。

