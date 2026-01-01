13度風雨澆不熄熱情 元旦近2千人齊聚林口 升旗唱國歌

新北市林口區地方舉辦元旦升旗典禮，雖然低溫且吹風下雨，近2000民眾仍聚集參加升旗唱國歌迎新年。（新北市議員蔡淑君服務處提供／吳嘉億新北傳真）

由林口區公所與新北市議員蔡淑君服務處聯合舉辦的元旦升旗典禮，今（1）日一早在林口社區運動公園聚集近2000位民眾，雖然現場低溫，吹著風、下著雨，但眾人在「林口阿姨」市議員蔡淑君與竹林山觀音寺董事長蔡煌明擔任升旗手的帶領下，由林口區長鄭淑敏帶眾人齊唱國歌與國旗歌，歡慶新年到來。

新北市林口區地方舉辦元旦升旗典禮，由「林口阿姨」市議員蔡淑君（右）與竹林山觀音寺董事長蔡煌明（左）擔任升旗手。（新北市議員蔡淑君服務處提供／吳嘉億新北傳真）

鄭淑敏表示，在嶄新的2026年元旦清晨齊聚林口，在國旗冉冉升起的時刻，共同迎接充滿希望的新一年。期許新的一年裡公所團隊繼續打拚，讓林口更安全、更便利、更宜居，並感謝所有里長及市民朋友們，大家一起努力打造更好的林口。

廣告 廣告

蔡淑君提到，今年的林口元旦升旗典禮已經邁入第8年，現場許多民眾大手牽小手歡慶元旦，一同唱響國歌與國旗歌，用國旗海迎接新年。

活動於清晨7時開放入場，但許多民眾6時多就已抵達。現場除了有客運業者提供10支暖爐讓大家保暖外，還有業者贊助提供三角飯糰、熱豆漿及贈送國旗環保提袋與磁鐵，讓參加的民眾可以在低溫13度又飄著細雨的清晨感受到溫暖的情意。

更多中時新聞網報導

《灃食 食光餐桌》開啟溫暖對話

蕭敬騰坐鎮台中安心亞辣翻台北

中華棒協、高野連 允台日青棒長期合作