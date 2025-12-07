13戶恐「全戶罹難」 香港勞工福利局：宏福苑仍13戶未能聯繫上

2025年11月26日，香港大埔集合式住宅「宏福苑」發生大火，至少159人死亡。路透社



香港大埔宏福苑上月26日發生大火，目前死亡人數159人，香港勞工及福利局局長孫玉菡今天（12/7）表示，宏福苑共1984戶，目前仍有13戶未能聯絡上，「不排除全戶罹難」，他也強調會繼續聯繫這些家庭非同住家屬。

「宏福苑」為大型集合住宅，共8棟1984戶，香港01報導，勞工及福利局局長孫玉菡今天在無綫電視《講清講楚》節目上表示，勞工及福利局動員近2000名社工進行「一戶一社工」服務，目前跟進1971戶，剩餘的13戶至今未能聯絡上，「不排除全戶罹難」。

孫玉菡表示會繼續聯繫這些家庭的非同住家屬，希望盡快釐清失聯原因。

香港警方則表示，將安排已憑相片初步辨認遺體的家屬，本週進行DNA採樣，以確定遺體身分。

